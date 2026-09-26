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Sve više zabrinjavajućih podataka o Iliji Srdanoviću, prvom na "studentskoj" listi isplivava u javnost.

Još 2017. godine, jedan od najistaknutijih blokadera Milovan Brkić pisao je u svom Tabloidu pisao da je Ilija Srdanović blizak SNS-u kako bi napredovao u karijeri.

Kako je Brkić pisao o Srdanoviću pogledajte u isečku teksta iz Tabloida.

Ilija Srdanović Tabloid
Foto: Printscreen

Međutim, kada je smenjen zbog raznih nepočinstava, uključujući i prijave za maltretiranje koleginica, kao i ponašanja prema pacijentima, okrenuo se protiv SNS i priklonio blokadrima.

To nam govori da se "moralne gromade" sa studentske liste okreću onako kako vetar duva.

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