opet nije to to?

opet nije to to?

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Blokaderi ne prestaju da svakodnevno iznenađuju javnost svojim teorijama zavera i neistinama koje serviraju, ali ovog puta su otišli korak dalje. Sada su, naime, jasno i glasno potvrdili da su zvanični podaci o obrazovanju u Srbiji, kojim je baratala Ana Branbić u TV debati sa rektorom Univerziteta umetnosti, potpuno tačni, ali ih ne treba uzimati u obzir jer im - ne odgovaraju!

Naime, na naslovnoj strani blokaderskog lista "Danas" osvanuo je tekst u kom je predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot izjavio da brojke, koje je potpredsednica SNS Ana Brnabić iznela u emisiji na N1 i u kojoj je debatovala sa kandidatkinjom Studentske liste, rektorkom Mirjanom Nikolić, mešanje "žaba i baba".

- Brojke koje je Brnabić iznela su mešanje "žaba i baba" i koliko god da su tačne, ne odslikavaju stanje u obrazovanju - izjavio je Kokot, piše na naslovnici "Danasa".

Blokaderi objavili rat i brojkama Foto: Printscreen

Kokot je praktično priznao da su svi podaci koje je Brnabićeva iznela tačni, ali pošto im zvanična statistika i činjenice ne idu u prilog, odlučili su da izjave da takve brojke "ne odslikavaju stanje u obrazovanju".

Na kraju, Dušan Kokot nije rekao koje bi druge brojke bile relevantnije od onih koje je iznela Ana Brnabić. To tek treba da smisli.