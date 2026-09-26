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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom, a predsednik Srbije ovaj razgovor okarakterisao je kao dobar i sadržajan.

- Tokom dugog, jednočasovnog razgovora, obuhvatii smo niz tema - bilateralne odnose, situaciju u regionu, sukob u Ukrajini, kao i sve ostale od značaja za Srbiju i Rusiju. -Posebno izdvajam pitanje energetske saradnje, odnosno gasni aranžman, koji ističe 30. septembra. Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra - napisao je Vučić posle razgovora.

- Razgovarali smo i o pitanju Naftne industrije Srbije, s nadom u rešenje dobro za obe strane. Zahvalio sam predsedniku Putinu i na upućivanju pomoći u gašenju požara u Srbiji i time sprečavanju štete većih razmera. Obavestio sam predsednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju saradnju, dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsednici Srbije znati da odgovorno vode spoljnu politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni - dodao je Vučić.

Kurir.rs

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