"SRBE NA VRBE, NOŽ, KOLAC, JASENOVAC" Sramni grafiti osvanuli u školskom dvorištu u Brčkom!
- U školskom dvorištu Druge osnovne škole u Grčici i na još nekoliko lokacija u Brčko distriktu ispisani su grafiti mržnje 'Srbe na vrbe' i 'Nož, kolac, Jasenovac'.
- Gradonačelnik Siniša Milić osudio je poruke i poručio da škola mora ostati prostor sigurnosti, odrastanja i obrazovanja dece.
Sramni grafiti sa natpisima "Srbe na vrbe" i "Nož, kolac, Jasenovac" ispisani su u školskom dvorištu izdvojenog odeljenja Druge osnovne škole u naselju Grčica, kao i na drugim lokacijama u Brčko distriktu.
Poruke su ispisane crnom bojom, a slični natpisi pojavili su se i na još nekoliko mesta u Brčko distriktu
Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić najoštrije je osudio ove poruke mržnje i izrazio uverenje da će policija Distrikta efikasno i profesionalno identifikovati počinioce i slučaj predati tužilaštvu i sudu radi daljeg postupka.
- Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi sadržaji ostavljaju na mestima koja treba da budu prostor sigurnosti, odrastanja i obrazovanja naše djece. Uveren sam da će Policija Brčko distrikta, efikasno i profesionalno, kao i mnogo puta do sada, otkriti autore uvredljivih grafita i predmete dostaviti Tužilaštvu i Sudu radi procesuiranja u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivam sve naše sugrađane da na ovakve i slične poruke ne odgovaraju novim porukama mržnje. Mržnja se ne može zaustaviti mržnjom. Ako na jednu takvu poruku odgovorimo drugom, rizikujemo da ono što je počelo kao pojedinačan čin preraste u lanac podela i netrpeljivosti koji može zahvatiti celo društvo. Brčko mora ostati prostor u kojem se različitosti poštuju, a problemi rešavaju razgovorom i u institucijama. Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podele odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje. Posebno zbog naše dece, koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu - napisao je Milić na Fejsbuk profilu.
Kurir Politika