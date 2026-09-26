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Sramni grafiti sa natpisima "Srbe na vrbe" i "Nož, kolac, Jasenovac" ispisani su u školskom dvorištu izdvojenog odeljenja Druge osnovne škole u ​​naselju Grčica, kao i na drugim lokacijama u Brčko distriktu.

Poruke su ispisane crnom bojom, a slični natpisi pojavili su se i na još nekoliko mesta u Brčko distriktu

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Natpisi "Srbe na vrbe", "Nož, kolac, Jasenovac" u školskom dvorištu u Brčkom Foto: Printscreen X

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić najoštrije je osudio ove poruke mržnje i izrazio uverenje da će policija Distrikta efikasno i profesionalno identifikovati počinioce i slučaj predati tužilaštvu i sudu radi daljeg postupka.

- Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi sadržaji ostavljaju na mestima koja treba da budu prostor sigurnosti, odrastanja i obrazovanja naše djece. Uveren sam da će Policija Brčko distrikta, efikasno i profesionalno, kao i mnogo puta do sada, otkriti autore uvredljivih grafita i predmete dostaviti Tužilaštvu i Sudu radi procesuiranja u skladu sa zakonom. Istovremeno, pozivam sve naše sugrađane da na ovakve i slične poruke ne odgovaraju novim porukama mržnje. Mržnja se ne može zaustaviti mržnjom. Ako na jednu takvu poruku odgovorimo drugom, rizikujemo da ono što je počelo kao pojedinačan čin preraste u lanac podela i netrpeljivosti koji može zahvatiti celo društvo. Brčko mora ostati prostor u kojem se različitosti poštuju, a problemi rešavaju razgovorom i u institucijama. Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podele odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje. Posebno zbog naše dece, koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu - napisao je Milić na Fejsbuk profilu.

Kurir Politika

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