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Izlazak blokadera iz anonimnosti uradio je jednu veoma korisnu stvar za građane Srbije. Već prvi njihovi javni nastupi u prvi plan su stavili ogroman raskorak između onoga što govore i onoga što su gotovo svakodnevno radili proteklih godinu i po. 

Od pojedinaca koji su stali ispred Studentske liste samo se čuju floskule, a najilustrativniji primer je javni nastup rektorke Univerziteta umetnosti Mirjane Nikolić, koja je na Studentkoj listi.

Ona je u debati sa kandidatkinjom na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Anom Brnabić, umesto argumenata, nekoliko puta ponavljala da se njena politička opcija zalaže za stabilnost.

- Mi želimo stabilnost - uporno je ponavljala rektorka i političarka Nikolić.

Međutim, ogromna većina građana Srbije bila je ne tako davno talac blokaderske verzije stabilnosti. U njihovoj interpretaciji, stabilnost je blokada svakodnevnog života građana Srbije.

I ne samo to.

Stabilnost su blokirani fakulteti i uništavanje visokog obrazovanja, paljenje i rušenje prostorija Srpske napredne stranke, prevrtanje kontejnera po ulicama, pravljenje barikada po gradovima, nasrtanje na policiju, gađanje kamenicama i jajima onih koji drugačije misle...

O tom neskladu između reči i postupaka govori i video koji objavljujemo.

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Lažna stabilnost Izvor: Kurir

Kurir Politika

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