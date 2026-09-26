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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je upravo završio jednočasovni telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim je, kako je naveo, razgovarao o bilateralnim odnosima, sukobu u Ukrajini, situaciji na Balkanu, energetici i drugim važnim pitanjima.

- Upravo sam završio dug jednočasovni razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom. I... 14 i više godina otkad razgovaramo i, naravno, govorili o svemu tome, govorili o saradnji Srbije i Ruske Federacije, o našim bilateralnim odnosima, o sukobu u Ukrajini, o situaciji na Balkanu - rekao je Vučić.

Govoreći o temama koje su obuhvaćene razgovorom, Vučić je posebno izdvojio energetsku saradnju.

- Verujem da je razgovor bio, ili mogu da kažem da je bio sadržajan i dobar. I razgovarali smo, razume se, i po pitanju energetskih problema sa kojima se mi suočavamo, dakle, pre svega nama ističe aneks ugovora o gasnom aranžmanu za koji dan i siguran sam da će već od ponedeljka taj aneks biti produžen i da ćemo i dalje moći da imamo, rekao bih, dobru, nisku cenu gasa, i da ljudi razumeju, to je nekih 318 evra po 1.000 kubnih metara gasa. Danas je na TTF-u na tržištu 868 evra po 1.000 kubnih metara - dodao je.

- Dakle, to govori da Srbija ima dobru cenu, dobru fleksibilnost i dobre količine. Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, gde je problem komplikovaniji, ali svakako smo razmenili mišljenja po tom pitanju - ocenio je Vučić.

Tokom razgovora bilo je reči i o drugim oblastima saradnje Srbije i Rusije, uključujući učešće Ruskih železnica, kao i pomoć tokom požara u Srbiji.

- Razgovarali i o svim drugim važnim pitanjima, o učešću Ruskih železnica, zahvalio sam se na podršci u gašenju požara gde je avion Iljušin i posada ruska obavila veliki posao, razgovarali o svim drugim važnim temama i na kraju ja sam se, razume se, u ime Republike Srbije i u svoje ime zahvalio Ruskoj Federaciji i predsedniku Putinu na saradnji u prethodnih 14... na saradnji u prethodnih 14 godina, jer obavestio sam ga da sutra, tokom sutrašnjeg dana podnosim ostavku i to je sve - dodao je.

Predsednik Srbije je na kraju govorio i o budućoj spoljnoj politici zemlje i odnosu prema različitim međunarodnim akterima.

- U svakom slučaju, verujem jedan važan razgovor za budućnost Srbije i siguran sam da i oni koji budu predsednici države Srbije u budućnosti umeće da vode računa o interesima Srbije i držanju te vrste... te vrste balansa i te vrste odgovornosti prema svim važnim subjektima međunarodne politike - zaključio je Vučić.