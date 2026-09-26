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Predsednik Aleksandar Vučić ima ubedljivo najveće šanse da pobedi na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, i pored velikog novca koji blokaderi "pumpaju" na najvećoj onlajn berzi "Polymarket" kako bi poboljšali šanse svojoj listi.

Naime, kako možete videti na printskrinu ispod, i pored činjenice da je gotovo 70.000 dolara uplaćeno kako bi se poboljšale kvote za "studentsku" listu, ona ostaje na 31 odsto, sa tendencijom pada.

Polimarket
Foto: Printscreen

Vučić sa druge strane za sada na toj platformi stoji na 68 odsto, sa tendencijom rasta.

Da podsetimo, Polimarket je postao izuzetno popularan jer funkcioniše kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu.

Ova platforma koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili šanse da se nešto dogodi. Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste.

Istorijski gledano, Polimarket pogađa ishode sa preko 90 odsto tačnosti mesec dana pre nego što se događaj desi, jer kombinuje hiljade različitih izvora informacija u jedan procenat verovatnoće.

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