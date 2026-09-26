- Samo dan nakon što su SNS aktivisti napadnuti SEKIROM u Kuli, odmah na medijima koji služe da se nasilje blokadera po svaku cenu zataška, kao udarnu vest imamo narativ da vlast prouzrokuje nasilje! Narativ Studentske liste, onih koji su ih napravili i koji se jedini pitaju, je uvek isti - ne verujte ni svojim očima ni svojim ušima, već onome šta vam mi kažemo. Napad sekirom od strane nekoga ko podržava Studentsku listu - je nasilje vlasti! Sapun na zatvorskom podu nije aluzija na to da će nas silovati, već na to da moramo, valjda, da se okupamo? Jahaće - ali ne nas, nego konje? Ćacike nisu žene koje ne podržavaju Studentsku listu, već neki apstraktni pojam koji je upućen kao kompliment. I uvek, uvek, misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om. Ne više. Nikada više. Prazna vam je ta priča - navela je Brnabićva na Iksu.