Slušaj vest

Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na naslov blokaderske N1 koja je objavila tekst u kome Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, kaže da "male grupe SNS služe za provokacije, strategija vlasti je da prouzrokuje što više nasilja".

- Samo dan nakon što su SNS aktivisti napadnuti SEKIROM u Kuli, odmah na medijima koji služe da se nasilje blokadera po svaku cenu zataška, kao udarnu vest imamo narativ da vlast prouzrokuje nasilje! Narativ Studentske liste, onih koji su ih napravili i koji se jedini pitaju, je uvek isti - ne verujte ni svojim očima ni svojim ušima, već onome šta vam mi kažemo. Napad sekirom od strane nekoga ko podržava Studentsku listu - je nasilje vlasti! Sapun na zatvorskom podu nije aluzija na to da će nas silovati, već na to da moramo, valjda, da se okupamo? Jahaće - ali ne nas, nego konje? Ćacike nisu žene koje ne podržavaju Studentsku listu, već neki apstraktni pojam koji je upućen kao kompliment. I uvek, uvek, misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om. Ne više. Nikada više. Prazna vam je ta priča - navela je Brnabićva na Iksu.

Ne propustitePolitikaSAMO SU DVA TV DUELA BILA DOVOLJNA DA SVIMA BUDE JASNO! Blokaderi su skoro dve godine bežali od ponuđenog dijaloga jer su BEZLIČNI
Screenshot 2026-09-24 205108.png
PolitikaLAŽI BLOKADERA RUŠE SE KAO KULA OD KARATA! Mirjana Nikolić slagala i nije trepnula, Ana Brnabić je razmontirala - OVO JE DOKAZ (VIDEO)
Screenshot 2026-09-24 205108.png
PolitikaSVI SE GROZE NACISTIČKIH RASNIH TEORIJA, OSIM STUDENTSKE LISTE! Ana Brnabić: U Srbiji ne sme biti fašističkih teorija i razvrstavanja ljudi po izgledu! (VIDEO)
ab.jpg
Politika"BRNABIĆ OBRISALA POD S NJOM, RASTURILA JE!" Blokaderi na sajtu N1 jednoglasni ko je pobednik sinoćnje debate: Brnabić je borac, rektorka Alisa u zemlji čuda
Ana Brnabić debata