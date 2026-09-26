ZAR JE SAD VLAST KRIVA ŠTO JE BLOKADER SEKIROM NAPAO AKTIVISTE SNS?! Brnabićeva osudila Studentsku listu: "Traže da verujemo NJIMA, a ne svojim očima i ušima"!
- Ana Brnabić reagovala je na tekst N1 i tvrdnje Maje Stojanović da vlast i SNS podstiču nasilje.
- Kazala je da blokaderi uvek, misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om.
Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na naslov blokaderske N1 koja je objavila tekst u kome Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, kaže da "male grupe SNS služe za provokacije, strategija vlasti je da prouzrokuje što više nasilja".
- Samo dan nakon što su SNS aktivisti napadnuti SEKIROM u Kuli, odmah na medijima koji služe da se nasilje blokadera po svaku cenu zataška, kao udarnu vest imamo narativ da vlast prouzrokuje nasilje! Narativ Studentske liste, onih koji su ih napravili i koji se jedini pitaju, je uvek isti - ne verujte ni svojim očima ni svojim ušima, već onome šta vam mi kažemo. Napad sekirom od strane nekoga ko podržava Studentsku listu - je nasilje vlasti! Sapun na zatvorskom podu nije aluzija na to da će nas silovati, već na to da moramo, valjda, da se okupamo? Jahaće - ali ne nas, nego konje? Ćacike nisu žene koje ne podržavaju Studentsku listu, već neki apstraktni pojam koji je upućen kao kompliment. I uvek, uvek, misle da sopstveno nasilje mogu da pokriju narativom i kriznim PR-om. Ne više. Nikada više. Prazna vam je ta priča - navela je Brnabićva na Iksu.