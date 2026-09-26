Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić sastala se sa vojnim veteranima na Avali i tom prilikom poručila da je zahvalna na podršci i svemu što su, kako je rekla, uradili za Srbiju.

- Prepodne sam provela na Avali sa našim veteranima, ljudima koje niko od nas ne sme i neće da zaboravi. Zahvalila sam im na svoj pomoći i podršci i svemu što su uradili za Srbiju, kao i na divnom gostoprimstvu koje je uvek na najvišem mogućem nivou. Radujem se našem sledećem susretu - napisala je na Instagramu.