Slušaj vest

Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić sastala se sa vojnim veteranima na Avali i tom prilikom poručila da je zahvalna na podršci i svemu što su, kako je rekla, uradili za Srbiju.

- Prepodne sam provela na Avali sa našim veteranima, ljudima koje niko od nas ne sme i neće da zaboravi. Zahvalila sam im na svoj pomoći i podršci i svemu što su uradili za Srbiju, kao i na divnom gostoprimstvu koje je uvek na najvišem mogućem nivou. Radujem se našem sledećem susretu - napisala je na Instagramu.

Ne propustitePolitikaANA BRNABIĆ APELUJE NA ZDRAV RAZUM! "Nedopustivo je da dete od 9 godina trpi vršnjačko nasilje zato što mu majka podržava Aleksandra Vučića"!
Ana Brnabič (11).jpeg
Politika"PREPUNE ULICE I DIVNA ENERGIJA" Brnabić u poseti Vršcu: Izaberite ljubav umesto mržnje, rad i red umesto haosa (VIDEO)
Ana Brnabic.jpg
Politika"OVDE SE NAJBOLJE VIDI RAZLIKA IZMEĐU BLOKADERA I PRISTOJNE SRBIJE" Brnabićeva odbrusila Štimcu: Vučić priča sa ljudima, a kukavice samo vređaju iz daljine
Ana Brnabić (3).jpeg
PolitikaBRNABIĆ POKAZALA PRAVO LICE "STUDENTSKE LISTE": Menjate narativ da popeglate 2 godine! Kome se vi obraćate jednako? Onima kojima pretite šišanjem i jahanjem?
Ana Brnabić Skupština Srbije sednica