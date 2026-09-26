VUČIĆEV POSLEDNJI PREDSEDNIČKI PLES: Priredio koktel za zaposlene u Predsedništvu, pa pokazao umeće na podijumu! Oprostio se od saradnika dirljivim rečima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.
- Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo. Uz poneku suzu, radujemo se izazovima u budućnosti.
P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa - istakao je Vučić.
- Odmah da krenete da svirate, jeste li čekali da se raziđu ljudi - poručio je on kroz smeh muzičarima.
- Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period - rekao je on saradnicima.