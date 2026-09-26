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Na blokaderskoj izbornoj listi, pod rednim brojem 169, osvanulo je ime Estele Radonjić Živkov. Iako se u javnosti poslednjih meseci eksponira kroz glasne nastupe i narativ o ugroženosti kulturne baštine i Generalštaba, pozadina njenog naglog političkog angažmana otvara ozbiljna pitanja o pravim motivima ovog preleta u politiku.

Kako saznajemo, glasna retorika i medijski nastupi Radonjić Živkov deluju kao dobro proračunat pokušaj stvaranja dimne zavese kako bi se skrenula pažnja sa konkretnih pravnih i finansijskih provera.

Uprava kriminalističke policije (UKP) i Služba za borbu protiv korupcije sprovode obimnu istragu koja se odnosi na sumnjive javne nabavke i restauratorske radove na arheološkom nalazištu Caričin grad, kao i na manastiru Manasija iz 2023. godine. Umesto da kao dugogodišnji javni službenik ode u prostorije UKP-a i inspektorima pruži odgovore o ugovorima i trošenju novca građana Srbije, Radonjić Živkov je — prema potvrđenim navodima njenog sopstvenog pravnog tima — odbila da da izjavu. Umesto toga, izabrala je medijsku ofanzivu i ekspresno obukla odelo žrtve navodnog političkog progona.

Decenijske privilegije i sedenje na dve stolice

Podaci, međutim, govore da je navodna "borba protiv sistema" kod ove kandidatkinje počela tek onog trenutka kada je ostala bez državnih funkcija.

Estela Radonjić Živkov je decenijama bila visokopozicionirani kadrovik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gde je obavljala funkcije načelnice, pa sve do kraja 2024. godine i zamenice direktora. Dok su godinama pristizale visoke državne plate i rukovodeće privilegije, sistem joj nije smetao. Oštar zaokret i napadi na institucije usledili su tek kada je ostala bez fotelje i kada su nadležni organi započeli češljanje dokumentacije u vezi sa poslovima oko Manasije.

Pored toga, dokumenta ukazuju na to da je godinama paralelno sedela na dve stolice. Dok je bila na budžetu državnog Zavoda, bez ikakvih prepreka je naplaćivala visoke ekspertske honorare kroz angažmane u privatnim institutima i NVO projektima — od Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije (IKPI), preko Fondacije Jelena Šantić i Grupe za kreativnu ekonomiju, pa sve do međunarodnog regionalnog programa PERFORM.

Ulazak na blokadersku listu pod rednim brojem 169 zato može da se tumači kao providna taktika. Kada su finansijske provere zakucale na vrata, Estela Radonjić Živkov je pokušala da kupi politički imunitet i pronađe siguran zaklon pod kišobranom blokaderske liste, krijući sopstvenu odgovornost pred zakonom iza politike i napada na državu.