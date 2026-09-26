Liders SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas sa veteranima Srbije i tom prilikom preneo pozdrave predsednika Srbija Aleksandra Vučića i zahvalio im što su bili uz svoj narod kada je bilo najteže.

- Nikada Srbija neće i ne sme da se odrekne svojih junaka, onih koji su bili najhrabriji tamo gde je bilo najteže. Srbija neće biti zemlja koju će voditi dezerteri. Srbija neće biti zemlja koju će voditi oni koji se stide svog imena, svog roda, svoje zastave i svoje himne. Srbija će biti zemlja časnih i poštenih ljudi. Dugujemo poštovanje našim borcima i njihovim porodicama i obavezu da to poštovanje pokažemo delima. Hvala vam na svemu što ste učinili za otadžbinu. Živela Srbija - poručio je Vučević na Instagramu.