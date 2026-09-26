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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević objavio je na svom Instagram profilu video u kom sa članicom Predsedništva  SNS Adrijanom Mesarović sprema palačinke.

Vučević je uz video podelio šaljiv komentar: “Adrijana i ja u borbi sa palačinkama”

Naravno, prvo porciju dobila je devojčica koja se zahvalila uz veliki osmeh. 

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Miloš Vučević Foto: Printscreen

A da su palačinke bile dobre i da je ovaj poduhvat uspeo, potvrdio je i Miloš Vučević u nastavku objave:

- P. S. probali smo ih i mi, top su!

Kako je sve to izgledalo, pogledaju u videu:

 Kurir Politika/Dnevnik

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