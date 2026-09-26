KAO IZ BAKINE KUHINJE
PROBALI SMO IH I MI, TOP SU: Lider SNS pokazao kako se prave palačinke! Evo ko je PRVI dobio porciju...
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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević objavio je na svom Instagram profilu video u kom sa članicom Predsedništva SNS Adrijanom Mesarović sprema palačinke.
Vučević je uz video podelio šaljiv komentar: “Adrijana i ja u borbi sa palačinkama”
Naravno, prvo porciju dobila je devojčica koja se zahvalila uz veliki osmeh.
Miloš Vučević Foto: Printscreen
A da su palačinke bile dobre i da je ovaj poduhvat uspeo, potvrdio je i Miloš Vučević u nastavku objave:
- P. S. probali smo ih i mi, top su!
Kako je sve to izgledalo, pogledaju u videu:
Kurir Politika/Dnevnik
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