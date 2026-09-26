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Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak jedne od blokaderki koja navodi da trenutno živi u inostranstvu. Da bi na najprizemniji način zaradila neki klik, ona je na Tiktoku, govoreći o predstojećim izborima, iznela niz uvreda na račun penzionera i drugih građana koji ne dele njene političke stavove!

- Ja samo da pitam ove "ćacike", pošto sam ja trenutno u inostranstvu, imam sina studenta i ćerku koja je u francuskoj gimnaziji, zašto mene deca zovu i pitaju me hoću li doći kući i glasati za studente jer su oni već spakovali kofere i idu, ne gledaju RTS, Pink, nemaju dodira s vašim glupostima. Omogućila sam im da prođu mnogo, putovanja, zemalja, Španije, Francuske, Italije, nebitno... Da li mislite da su ta deca glupa kao ti vaši penzioneri i ćelave spodobe, retardirani... ne znam šta su već, koji će vas da glasaju? Ili su moja pametna koja se školuju, koja imaju sve petice? Koji je vaš problem? Kako vas nije sramota da se izjasnite kao "ćacike"? Ko će bre vas da siluje? Ko će vas da ugnjetava? Ko vas je za rukav povukao? - poručila je Ivana Ika Leposavić na TikToku.

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