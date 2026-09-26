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Samo 25 sekundi video-snimka bilo je dovoljno da se u potpunosti sruši kula od karata blokaderskih medija koji svakodnevno plasiraju laži i obmanjuju javnost u Srbiji.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić objavila je na društvenoj mreži Iks neoboriv dokaz koji direktno demantuje tvrdnje sa televizije N1 i ogoljuje bezobzirnu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Naime, nakon što je novinarka N1 Tanja Aleksić u programu odlučno demantovala da je na toj televiziji predsednik Vučić nazvan "produktom zmijskog gnezda", Brnabićeva je podelila isečak iz filma koji se emitovao upravo na N1. Snimak crno na belo dokazuje suprotno — pomenuta gnusna ureda i te kako je izgovorena u njihovom programu!

- Možda je suvišno očekivati, ali ipak da probam... Verujem da bi bilo profesionalno da se Tanja Aleksić sada izvini - ne meni, već svim gledaocima N1, jer će biti da sam ja bila u pravu i da smo na N1 mogli da čujemo, između ostalih stravičnih stvari kojima su dehumanizovali Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, da je on "produkt zmijskog gnezda". Kada sam to izgovorila, gospođa Aleksić je odlučno izjavila da to nije tačno. Nažalost, tačno je. Profesionalni standardi nalažu da ovakve stvari pokažu svojim gledaocima - napisala je Brnabićeva u svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Ovaj slučaj još jednom je ogolio ustaljeni mehanizam delovanja blokaderske televizije: u javni prostor lansiraju najmonstruoznije uvrede i napade na račun predsednika države, a kada budu saterani u ćošak činjenicama, pokušavaju drsko da ubede gledaoce da se to nikada nije dogodilo. Ipak, snimak od 25 sekundi ostaje kao neoboriv svedok svakodnevne obmane koju serviraju narodu.