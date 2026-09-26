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Politički analitičar Uroš Piper ocenio je da je televizijska debata na N1 između potpredsednice SNS Ane Brnabić i rektorke i političarke Mirjane Nikolić dovela Studentsku listu u nezavidnu poziciju pred nastavak predizborne kampanje, jer će, prema njegovom mišljenju, i učešće i odustajanje od budućih televizijskih sučeljavanja nositi politički rizik.

Piper je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je nastup Brnabićeve, zasnovan, kako je ocenio, na podacima, analizama i brojevima, promenio položaj Studentske liste u kampanji.

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- N1 tv duel i pobeda Ane Brnabić je prekretnica ove kampanje! Ana Brnabić je toliko podacima, analizama i iznošenjem brojeva dominirala u tv duelu sa gospođom rektorkom da je Studentska lista sada u "lose-lose" situaciji - naveo je Piper i dodao: