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Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović reagovala je nakon neistina koje je izneo Miodrag Krmar, jedan od kandidata studentske liste.

Na njegove tvrdnje da "Srbiji nuklearnu budućnost planira firma koja je radila Železničku stanicu u Novom Sadu", ministarka naglašava da je apsolutno netačno da je već poznato ko će biti angažovan na realizaciji nuklearnog programa Srbije.

- EDF, jedan od najvećih svetskih operatera nuklearnih postrojenja, trenutno radi deo studija u okviru prve faze planiranja nuklearnog programa. Ni tada, niti sada, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao bilo kakav ugovor kojim je određeno ko će realizovati nuklearni program u Srbiji. Korišćenje njegovog imena u ovom kontekstu predstavlja zloupotrebu i dovođenje javnosti u zabludu - istakla je ona.

Dodala je da još nije poznato ko će biti angažovan u kasnijim fazama.