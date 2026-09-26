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O geopolitičkim posledicama ovog govora i poziciji Beograda u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su karijerni diplomata Zoran Milivojević i urednik lista "Politika" Bojan Bilbija. Kako su istakli, Vučićev govor bez pripremljenih beleški nije bio samo direktna odbrana državnih interesa, već i otvoreno razotkrivanje licemerja međunarodne zajednice koje je odjeknulo od Vašingtona i Brisela do zemalja Globalnog juga.

Upozorenje zemljama Globalnog juga

Komentarišući predsednikovu poruku upućenu nerazvijenim i zemljama u razvoju, Bojan Bilbija je naglasio da je to izuzetno snažno i direktno upozorenje.

- Predsednikova izjava da 'paze šta potpisuju' je izuzetno snažna i opasna poruka jer je jasno na koga se odnosi - na Briselski sporazum koji je potpisala i Ketrin Ešton u ime Evropske unije, dajući time najviši mogući nivo garancija. Kada dobijete takav potpis, očekuje se da budete mirni i verujete u vladavinu prava, bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji i poštovanje svake stavke. Zbog vere u te iste evropske vrednosti, ceo region je godinama podnosio ogromne žrtve - od Severne Makedonije koja je promenila ime, do Crne Gore koja se odrekla tradicionalnih saveznika - započeo je.

Dodao da je ZSO trebalo da obezbedi opstanak naroda, investicije i radna mesta, te da spreči ukidanje dinara, pošta i zdravstvenog sistema.

- Međutim, i pored toga što je prošlo više od decenije od aprila 2013. godine, Zajednice srpskih opština i dalje nema. Beograd je u najboljoj veri ispunio sve svoje obaveze, dok Priština i Brisel svoju ključnu stavku godinama ignorišu. Zato predsednik Vučić danas s razlogom poručuje drugim državama, pre svega zemljama Globalnog juga: 'Pazite šta potpisujete, jer ćete biti prevareni.' To važi i za prvi i za drugi Briselski sporazum, oba su garantovala konkretne principe i pravedna rešenja, ali nijedan u tom delu nije sproveden - poručio je Bilbija, a zatim i bliže objasnio:

05:42 Bojan Bilbija: Beograd je ispunio sve svoje obaveze, Priština i Brisel svoju stavku godinama ignorišu Izvor: Kurir televizija

- Zajednica srpskih opština trebalo je da omogući Beogradu da direktno ulaže u srpske sredine, gradi fabrike i otvara radna mesta, ali i da spreči ukidanje dinara, pošta, zdravstva i prosvete. Cilj je bio jednostavan, da opstanak i svakodnevni život ljudi dobiju prioritet. Od svega toga, međutim, nije ostalo ništa. Podsećanjem na pogaženi potpis, predsednik je poslao izuzetno hrabru poruku adresiranu direktno Evropskoj uniji. Nedopustivo je da moralne pridike drže oni koji su sopstveni potpis pogazili i napravili se da sporazum više ne postoji. Takav odnos će koštati EU potpunim gubitkom kredibiliteta i reputacije zaštitnika međunarodnog prava.

Pandorina kutija i slom globalnih principa

Osvrnuo se i na podsećanje na agresiju na SR Jugoslaviju 1999. godine i potonje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. godine, ocenivši da su ti događaji trajno promenili svet.

- Kada je reč o kršenju Povelje Ujedinjenih nacija i agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, predsednik je tada jasno poručio: 'Otvorili ste Pandorinu kutiju.' Vršenjem međunarodne agresije, a zatim devet godina kasnije i priznavanjem otcepljenja dela jedne suverene države, otvorene su mnoge druge Pandorine kutije širom sveta. Danas mnogi posmatraju taj primer verujući da mogu proći nekažnjeno. Kao što je sam predsednik rekao, živimo u svetu bez principa i pravila, a to nas direktno vodi u propast - poručio je Bilbija.

Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Diplomatska šahovska tabla: Srbija kao most između istoka i zapada

Karijerni diplomata Zoran Milivojević naglasio je da dosledna politika Beograda u proteklih 13 godina daje Srbiji puni legitimitet da na najvažnijoj svetskoj govornici nastupa potpuno otvoreno.

- Protekle 13 godine potvrdile su ispravnost naše strategije u odbrani državnih i nacionalnih interesa. Upravo nam ta doslednost daje puni legitimitet da na svetskoj sceni istupimo otvoreno i direktno. Poruka predsednika Vučića stigla je u pravom trenutku i na pravom mestu, živimo u doba haotičnih promena, u kom se svet polako vraća osnovnim principima. Takođe ovaj govor predsdnika, ostaće upamćen , jer će se ova tema tek obađivati u narednom periodu - poručio je Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na diplomatsku poziciju Srbije, koja održava direktne avio-linije i otvorene kanale komunikacije sa Vašingtonom, Pekingom i Moskvom, Milivojević je ocenio da je to ogromna strateška prednost.

- To je čist dokaz privilegije koja se može posmatrati kao politički kapital, mogućnost da otvoreno komunicirate sa onima koji diktiraju sadržaj i tempo globalnih odnosa. To je direktna potvrda politike koju Srbija vodi. Razgovor predsednika Vučića i predsednika Putina bio je ranije najavljen i sada je realizovan. Kada je reč o Kini, svako ko danas razmišlja u interesu sopstvene države i nacije jednostavno ne može zaobići Kinu, u to ne treba imati zablude. Bez Kine se više ne može, a naši odnosi sa njom predstavljaju više od privilegije na kojoj nam zavide čak i u Evropi - poručio je Milivojević.

Napadi kao dokaz nemoći

Zaključujući analizu nastupa u Njujorku, Bilbija je naveo da su reakcije dela domaće i strane javnosti koji pokušavaju da umanje značaj ovog govora zapravo pokazatelj njihovog šoka i nemoći.

- Aleksandar Vučić ovakvim stavovima pozicionira i predstavlja Srbiju upravo tamo gde joj je i mesto. Zamislite kako bi sve izgledalo da on nije na vlasti, ko bi na taj način branio državne interese? Smatram da su i domaća i strana javnost, koje pokušavaju da umanje značaj predsednikovog govora, zapravo u strahu i šoku. Zamislite, na primer, Ponoša da drži takav govor? Kada vide koliko je Srbija danas snažna i koliko je uvažena u svetu, oni po svaku cenu pokušavaju da naruše ugled i naše zemlje i njenog predsednika - poručio je Bilbija za kraj.

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Kurir.rs

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