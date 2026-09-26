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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

On je u jednom trenutku naručio i pesmu koju je posvetio političkim protivnicima.

- Pevao sam je čak osam puta, i pevaću im i 25. uveče... "Četiri godine" - naručio je Vučić pesmu, a zatim se veselio sa saradnicima.

Uz zvuke refrena ove poznate pesme predsednik je uživao u društvu zaposlenih i veselio se.

Vučić je i zaplesao sa damama sa kojima je sarađivao u Predsedništvu, ali je održao i dirljiv govor.

- Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period - rekao je on saradnicima.

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