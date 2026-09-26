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Od povraćanja po srpskoj zastavi do Studentske liste! To je put koji bi blokaderi danas najradije da izbrišu iz sećanja. Činjenice ostaju, postupci se ne zaboravljau, baš kao ovaj koji se dogodio na nekoliko fakulteta koji su bili u blokadi.

Prošle godine je na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu organizacionih nauka studentima u blokadi puštena predstava "Zoran Đinđić", reditelja Olivera Frljića, u kojoj se ismevaju Vojska Srbije i Srpska pravoslavna prkva

A vrhunac vređanja srpskog nacionalnog identiteta predstava je dostigla na kraju kada glumica prostire na pod zastavu Srbije, a zatim gura prst sebi u usta kako bi izazvala nagon za povrćanjem i konačno povraća na zastavu Srbije!

Narode, nemoj zaboraviti šta se radilo po fakultetima tokom blokada, a ti isti nam sada nude "studentsku listu” da vodi Srbiju!

00:35 Pravni fakultet Izvor: Kurir

Oni se pred građanima predstavljaju kao nova, pristojna i odgovorna politička opcija, ali mora se podsetiti šta se dešavalo tokom blokada i kakve su poruke tada prolazile u njihovom okruženju.

Danas slušamo priču o "novoj generaciji", "novoj politici" i ljudima koji, navodno, tek sada ulaze u političku arenu. Kao da prethodnih godinu i po dana nije postojalo. Kao da nije bilo blokada, političkih performansa, uvreda, pritisaka i poruka koje su se širile unutar tog pokreta.