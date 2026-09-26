Slušaj vest

Od povraćanja po srpskoj zastavi do Studentske liste! To je put koji bi blokaderi danas najradije da izbrišu iz sećanja. Činjenice ostaju, postupci se ne zaboravljau, baš kao ovaj koji se dogodio na nekoliko fakulteta koji su bili u blokadi. 

Prošle godine je na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu organizacionih nauka studentima u blokadi puštena predstava "Zoran Đinđić", reditelja Olivera Frljića, u kojoj se ismevaju Vojska Srbije i Srpska pravoslavna prkva

A vrhunac vređanja srpskog nacionalnog identiteta predstava je dostigla na kraju kada glumica prostire na pod zastavu Srbije, a zatim gura prst sebi u usta kako bi izazvala nagon za povrćanjem i konačno povraća na zastavu Srbije!

Narode, nemoj zaboraviti šta se radilo po fakultetima tokom blokada, a ti isti nam sada nude "studentsku listu” da vodi Srbiju!

00:35
Pravni fakultet Izvor: Kurir

Oni se pred građanima predstavljaju kao nova, pristojna i odgovorna politička opcija, ali mora se podsetiti šta se dešavalo tokom blokada i kakve su poruke tada prolazile u njihovom okruženju.

Danas slušamo priču o "novoj generaciji", "novoj politici" i ljudima koji, navodno, tek sada ulaze u političku arenu. Kao da prethodnih godinu i po dana nije postojalo. Kao da nije bilo blokada, političkih performansa, uvreda, pritisaka i poruka koje su se širile unutar tog pokreta.

A među njima je ostao i prizor sa Pravnog fakulteta koji se teško može objasniti pričom o "novoj politici": državna zastava na podu i glumica koja povraća po njoj, pred studentima u blokadi!

Ne propustitePolitika"DA LI MISLITE DA SU NAŠA DECA GLUPA KAO VAŠI PENZIONERI I ĆELAVE SPODOBE" Blokaderka iz svog brloga vređa penzionere: Retardirani, ne znam šta su već! (VIDEO)
2026-09-26 14_08_32-Blokaderka na društvenim mrežama napala penzionere, nazvala ih glupim i retardir.png
PolitikaNETAČNO, ZLONAMERNO I NEUTEMELJENO - O TOME U OVOM TRENUTKU NEMA NI GOVORA: Dubravka Đedović odgovorila na neistine kandidata sa studentske liste
Miodrag Krmar Dubravka Đedović Handanović
PolitikaSNIMAK OD 25 SEKUNDI KOJI OGOLJUJE SVE! Na N1 plasirana dehumanizujuća kampanja protiv Vučića, novinarka pokušala da NEGIRA, Brnabićeva pokazala NEOBORIV DOKAZ
Ana Brnabić
PolitikaDUGOGODIŠNJA FUNKCIONERKA OD UKP-a POBEGLA NA BLOKADERSKU LISTU! Sumnjive nabavke pod lupom policije, ostala i bez fotelje, pa postala "borac protiv sistema"
x Beta Milan Obradovic.jpg