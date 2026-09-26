Slušaj vest

Hladan tuš i brutalno poniženje za opozicione stranke od strane blokadera, koji ih bez ikakve zadrške javno ismevaju i otpisuju!

Na meti žestokog podsmeha našli su se Miroslav Aleksić, Biljana Stojković, ali i kompletna Demokratska stranka.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Aleksića direktno prozivaju i prave lakrdiju od njega, jer moli za mrvice pažnje i očajnički teži da bude bitan, iako se u potpunosti ponizio i predao blokaderima, pa mu je sada jedino preostalo da na televiziji 'sav ozbiljan' glumi da je politički faktor, dok mu se svi smeju u lice!

Stojkovićevu s druge strane otpisuju kao „političkog diletanta“, dok za Demokratsku stranku pod vođstvom Srđana Milivojevica poručuju da je obično „groblje puno leševa sa kojima više niko ne zna šta će“!