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Hladan tuš i brutalno poniženje za opozicione stranke od strane blokadera, koji ih bez ikakve zadrške javno ismevaju i otpisuju!

Na meti žestokog podsmeha našli su se Miroslav Aleksić, Biljana Stojković, ali i kompletna Demokratska stranka.

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Foto: Printscreen

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Foto: Printscreen

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Foto: Printscreen

Aleksića direktno prozivaju i prave lakrdiju od njega, jer moli za mrvice pažnje i očajnički teži da bude bitan, iako se u potpunosti ponizio i predao blokaderima, pa mu je sada jedino preostalo da na televiziji 'sav ozbiljan' glumi da je politički faktor, dok mu se svi smeju u lice!

Stojkovićevu s druge strane otpisuju kao „političkog diletanta“, dok za Demokratsku stranku pod vođstvom Srđana Milivojevica poručuju da je obično „groblje puno leševa sa kojima više niko ne zna šta će“!

Dok se nekadašnji opozicioni prvaci medijski prenemazu i na silu pokušavaju da ostanu relevantni, poruka sa mreža je brutalno jasna: uvučeni u sopstveno političko samoubistvo, odrekli su se ideologije i birača radi pokusaja dolaska na vlast na prevaru, a ostali samo predmet podsmeha onih s kojima su toliko želeli da ruše državu!

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