ALEKSANDAR VUČIĆ OPET GLAVNA TEMA KOD KOMŠIJA! Hrvatski mediji ne skidaju predsednika Srbije sa svojih portala: Do detalja ispratili i razgovor sa Putinom!
- Hrvatski portali gotovo svakodnevno izdvajaju prostor za Aleksandra Vučića i događaje iz Srbije, uz praćenje njegovih političkih poteza i aktivnosti.
- Posebno su detaljno preneli razgovor Vučića sa Vladimirom Putinom, uz fokus na pitanje kada će predsednik Srbije podneti ostavku.
Dok su napadi iz Hrvatske sve češći kada je reč o zvaničnom Beogradu, njihovi mediji ne kriju da su potpuno opčinjeni predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kao i uvek, pomno i sa punom pažnjom prate svaki korak srpskih političara i posebno predsednika Vučića.
Gotovo da ne prođe ni dan, a da vodeći hrvatski portali ne posvete prostor upravo srpskom predsedniku i dešavanjima iz Srbije. Bilo da je reč o ekonomskim uspesima naše zemlje, jačanju vojske, diplomatskim pobedama ili svakodnevnim aktivnostima.
Tako su i ovog puta portali iz Hrvatske bili izuzetno aktivni, pa su u sekundi ispratili i detaljno preneli razgovor predsednika Vučića sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, ističući sa posebnom pažnjom to kada će predsednik Srbije podneti ostavku.
Tako su i glasli naslovi portala "Večernji list", "Jutarnji list", "Dnevnik hr", "Index hr".
Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom nedavnog obilaska gradova Srbije da je to što hrvatski mediji konstantno izveštavaju o njemu zapravo dobra vest, jer će tako, kako je naveo, moći iz prve ruke da vide zbog čega Srbija sve brže smanjuje razliku za Hrvatskom.
- To je dobra vest. Šta drugo da rade kod njih, završili su sve svoje poslove. Najpametnije je kad prate mene - em mogu nešto da nauče, em mogu da vide kako se vodi politika, em mogu da vide zašto ih pristižemo i smanjujemo razliku koja je nekoliko vekova bila u njihovu korist.Tako da, nikakav problem, ja mislim da je to njihova pametna odluka. Što me više prate, to bolje za njih, savladaće određene lekcije i naučiće više stvari - kazao je ranije Aleksandar Vučić.
Kurir Politika