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Dok su napadi iz Hrvatske sve češći kada je reč o zvaničnom Beogradu, njihovi mediji ne kriju da su potpuno opčinjeni predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kao i uvek, pomno i sa punom pažnjom prate svaki korak srpskih političara i posebno predsednika Vučića.

Gotovo da ne prođe ni dan, a da vodeći hrvatski portali ne posvete prostor upravo srpskom predsedniku i dešavanjima iz Srbije. Bilo da je reč o ekonomskim uspesima naše zemlje, jačanju vojske, diplomatskim pobedama ili svakodnevnim aktivnostima.

Tako su i ovog puta portali iz Hrvatske bili izuzetno aktivni, pa su u sekundi ispratili i detaljno preneli razgovor predsednika Vučića sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, ističući sa posebnom pažnjom to kada će predsednik Srbije podneti ostavku.

Tako su i glasli naslovi portala "Večernji list", "Jutarnji list", "Dnevnik hr", "Index hr".

1/4 Vidi galeriju Hrvatski mediji opsednuti predsednikom Vučićem Foto: Printscreen

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom nedavnog obilaska gradova Srbije da je to što hrvatski mediji konstantno izveštavaju o njemu zapravo dobra vest, jer će tako, kako je naveo, moći iz prve ruke da vide zbog čega Srbija sve brže smanjuje razliku za Hrvatskom.

- To je dobra vest. Šta drugo da rade kod njih, završili su sve svoje poslove. Najpametnije je kad prate mene - em mogu nešto da nauče, em mogu da vide kako se vodi politika, em mogu da vide zašto ih pristižemo i smanjujemo razliku koja je nekoliko vekova bila u njihovu korist.Tako da, nikakav problem, ja mislim da je to njihova pametna odluka. Što me više prate, to bolje za njih, savladaće određene lekcije i naučiće više stvari - kazao je ranije Aleksandar Vučić.