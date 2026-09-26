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Predstojeći izbori u Srbiji i sastav proglašenih izbornih lista postali su glavna tema svakodnevnih rasprava građana. O tome ko se sve bori za poslaničke mandate u republičkom parlamentu, s posebnim osvrtom na listu čiji je nosilac Aleksandar Vučić i blokadersku listu, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su politički analitičar Srđan Barac, lider Srpskih suverenista Vukša Dragović i programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković.

Politička obmana i emotivna manipulacija biračima

Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju Aleksandar Jerković ukazao je na spornu transformaciju ove pokretačke grupe, istakavši da je neobičan put koji su prešli od apolitičnih stavova do kandidature na izborima.

- Mnogo je zanimljiviji sam proces te tranzicije, od početne studentske inicijative i stava 'mi smo mladi i politika nas ne zanima', do odluke da se ipak kandiduju. Otišli su i korak dalje, pa na toj takozvanoj ’studentskoj listi’ na kraju uopšte nema studenata. Postavlja se pitanje: Gde će se ta transformacija završiti? Problem nastaje kada politički subjekt toliko brzo menja svoj identitet da se transformiše brže nego što se uopšte izgrađivao. Prosto rečeno, sadržaj u kutiji mora da odgovara onome što piše na etiketi. Ako građani glasaju za studensku blokadersku listu, a na njoj dobiju Dinka Gruhonjića, pitanje je da li ljudi uopšte imaju svest o tome koga su zapravo izabrali - istakao je Jerković.

05:24 Aleksandar Jerković objasnio proces tranzicije blokaderske liste Izvor: Kurir televizija

Prema njegovim rečima, demokratski minimum jeste da birači tačno znaju kome daju mandat u narednim godinama.

- Problem nastaje kada sam naziv projekta ’Studenti u blokadi’ u svesti birača stvori jednu sliku, dok su sadržaj i ono što vidimo u praksi nešto sasvim drugo. Postavlja se pitanje da li je naziv ’studentska lista’ poslužio samo da zavede jedan deo glasača, dok zapravo dobijamo listu članova nevladinih organizacija. Iz toga dolazimo do zaključka da se narativ o studentima koristi za emotivnu manipulaciju. Kada nekome dajete pravo da u vaše ime odlučuje naredne četiri godine, najmanje što demokratija zahteva jeste da tačno znamo ko se nalazi u kutiji na koju su nalepili takvu etiketu.

CRTA nije nezavisna, iza liste stoje NVO strukture

Lider Srpskih suverenista Vukša Dragović izneo je podatke o otvorenom sukobu interesa i logističkoj pozadini ove izborne opcije.

- CRTA, koja se u javnosti predstavlja kao nezavisni posmatrač ovih izbora, ujedno je i zvanični predstavnik te takozvane studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, imamo posmatrača koji otvoreno podržava jednu listu, oni im organizuju celokupnu logistiku i sastavljaju listu, pa je jasno da je reč o listi nevladinih organizacija. Građani koji glasaju za njih zapravo i ne znaju kome daju glas, niti da iza svega stoje NVO strukture. Pritom, kada ih pozovemo na TV duel, gde imaju priliku da odbrane svoje stavove, oni to odbijaju. Kada treba da dođu, donesu dokumente i argumentovano objasne svoje delovanje, njih nema, sve se svodi na ličnu diskreditaciju i kriminalizaciju sagovornika - poručio je Dragović, a zatim dodatno objasnio.

Foto: Kurir Televizija

- Ova lista planira da ’razvlasti’ našu državu, to su čak zvanično stavili i u svoj program. Njihov plan je da tužilaštvo i tužilačku policiju predaju strancima u ruke, da pohapse sve naše policajce koji su protekle dve godine radili u interesu javnog reda i mira, kao i da im predaju REM. Dakle, rade sve što je u njihovoj moći kako bi u potpunosti razvlastili sopstvenu zemlju.

Cilj su provokacije i slanje poruke nestabilnosti u svet

Politički analitičar Srđan Barac ocenio je da je njihova politička pozadina blokadera i dalje ostala upitna.

- Postali izborni subjekat, iako su pre toga bili politički akteri koji su se skrivali iza blokada, plenuma i zborova. Sada zvanično izlaze na izbore, imaju pravno odgovorno lice i 250 kandidata na listi za političke funkcije. Međutim, među tih 250 ljudi ne možete čuti, na primer, da osuđuju sporni spot FDU-a. Oni ne smeju da se ogrde od tog spota jer su ih upravo ti krugovi birali, vetirali i odlučivali ko može, a ko ne može da bude na listi. Ovde postoji jasna poruka, a to je da se glasači Srpske napredne stranke, kojih nije malo - isprovociraju i zastraše pretnjama 'silovanjem, bacanjem u Dunav' i slično, kako bi se inicirao direktan sukob u kom bi oni izgubili smirenost i kako bi sve preraslo u fizički incident. Cilj je da se pozove na nasilje i potom tvrdi kako nema uslova za održavanje izbora, jer je njihov stvarni slogan i cilj: ’Zaustavimo Srbiju’ - rekao je Barac.

Foto: Kurir Televizija

Zaključio je da predstojeće glasanje nosi duboku odgovornost i da se ne svodi na običan izbor između rednih brojeva na glasačkom listiću.

- Iz pozicije odgovorne državničke politike, ne smemo slati takvu sliku u svet, kapital ne voli nestabilnost, a poruke koje šalje takozvana studentska lista kreiraju upravo sliku nesigurnosti. Moramo objasniti građanima da oni na izborima ne biraju samo između broja 1 i broja 3, već biraju između stabilnosti i sigurnosti s jedne strane, i odlaska u neizvesnost za koju niko ne može da garantuje kako će izgledati s druge strane - dodao je Barac.

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Kurir.rs

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