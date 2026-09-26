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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

- Oni se stide srpskog pozdrava, a ja ću uvek da se ponosim! Živela Srbija - naveo je predsednik, pokazujući tri prsta hrabro.

Podsećamo, predsednik je danas uz svoje kolege proslavio u Predsedništvu, a u jednom trenutku je naručio i pesmu koju je posvetio političkim protivnicima.

Vučić je i zaplesao sa damama sa kojima je sarađivao u Predsedništvu, ali je održao i dirljiv govor.

- Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period - rekao je on saradnicima.