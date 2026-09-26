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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće u nedelju 27. septembra 2026. godine, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu održanom u Sofiji.

Prijem će biti organizovan u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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