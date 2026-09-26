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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je danas tri izborne liste, "Mađarska sloga", "Slovaci zajedno" i "Složno za HNV" za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 8. novembar.

Predstavnici udruženja "Mađarske sloga", koje tradicionalno podržava Savez vojvođanskih Mađara (SVM), u petak su predali RIK-u izbornu listu sa 35 kandidata za neposredne izbore za članove Nacionalnih saveta mađarske nacionalne manjine.

Mađarska sloga predala je listu sa 7.077 potpisa podrške birača od kojih je 6.443 pravno valjano.

Za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine listu sa 23 kandidata predala je grupa birača "Slovaci zajedno".

Oni su predali listu sa 416 izjava podrške birača od kojih je 393 pravno valjano.

Udruženje Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo "Matija Gubec" predalo je izbornu listu "Složno za HNV" sa 23 kandidata za izbore za članove Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Lista je predata sa 284 predato potpisa podrške od kojih je pravno valjano 275.

Svih 15 prisutnih članova Komisije jednoglasno je usvojilo rešenja o proglašenju ovih lista, nakon što je utvrđeno da ispunjavaju sve zakonom propisane uslove i neophodan broj pravno valjanih potpisa podrške birača.

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