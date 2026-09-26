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Republička izborna komisija proglasila je danas izborne liste "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije" i "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Za listu "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je glasalo svih 23 prisutna člana RIK-a.

Izborna lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je 12. izborna lista koju je RIK proglasio.

Republička izborna komisija naložila je u petak listi "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" da u roku od 48 sati dostavi potvrdu o izbornom pravu njihovog kandidata za poslanika - Danijele Sinadinović pošto je zaključeno da nije upisana u Jedinstveni birački spisak ili da je povuče sa izborne liste i predloži novog kandidata.

Zamenik člana RIK-a Miloš Srećković naveo je da je nakon provere u sistemu Jedinstvenog biračkog spiska utvrđeno da je novi predloženi kandidat za narodnog poslanika upisan u Jedinstveni birački spisak i da ima izborno pravo.

Dodao je da je konstatovano da ta izborna lista i dalje ispunjava uslove u pogledu zastupljenosti polova na izbornoj listi.

Za proglašenje liste "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije" je glasalo 16 članova RIK-a, četvoro je bilo protiv, dok je troje članova bilo uzdržano.

Zamenik člana RIK-a i izvestilac Miloš Srećković naveo je da ta lista dostavila 10.007 pravno valjanih potpisa podrške.