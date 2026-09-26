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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka svog drugog predsedničkog mandata i zahvalio im na podršci i pomoći.

Tom prilikom, predsednik Vučić je zapevao pesmu "A sad adio", a prisutni su sa njim pevali u glas.

Ta pesma, naravno, danas je imala posebnu simboliku jer će Vučić, kako je najavio, sutra podneti ostavku na mesto predsednika.

Vučić se svima zahvalio na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih kako je naglasio "ne bismo mogli ništa da postignemo".