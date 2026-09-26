"A SAD ADIO..." - VUČIĆ KAKVOG NIKAD NISTE VIDELI! Predsednik Srbije otpevao saradnicima čuveni hit i održao dirljiv govor (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka svog drugog predsedničkog mandata i zahvalio im na podršci i pomoći.
Tom prilikom, predsednik Vučić je zapevao pesmu "A sad adio", a prisutni su sa njim pevali u glas.
Ta pesma, naravno, danas je imala posebnu simboliku jer će Vučić, kako je najavio, sutra podneti ostavku na mesto predsednika.
Vučić se svima zahvalio na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih kako je naglasio "ne bismo mogli ništa da postignemo".
- Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period - rekao je on saradnicima.