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Kod Zastavinog solitera u Kragujevcu danas je održan blokaderi skup "Susret broj 3", međutim po svemu sudeći nije prošao onako kako su blokaderi zamišljali.

Preciznim brojanjem u 18.41 časova, prisutno je bilo 4037 blokadera.

Oni su prethodnih dana pozivali građane da im se pridruže na ovom protestu, ali je odziv na te pozive pokazao koliku podršku imaju.

tako se još jednom pokazalo da između onoga što blokaderi najavljuju i onoga što građani zaista podrže postoji velika razlika, šaka jada!

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