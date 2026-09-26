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Ana Mirković, kandidatkinja tzv. studentske liste, optužuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da "svađa narod, truje i prosipa zlo". Te reči dolaze od blokaderke koja godinama prosipa zlo, deli narod i tvrdi da pristalice SNS-a može da prepozna po fizičkom izgledu.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama Ana Mirković, govoreći o predsedniku Vučiću, poručuje:

"Ko nas svađa, truje, prosipa zlo i zaliva ga pakošću..."

A pritom žena tvrdi da "nepogrešivo prepoznaje lojaliste po obliku glave i crtama lica".

Kao komentar uz njen snimak u kome napada predsednika Vučića, ljudi podsećaju na objave iz 2020. godine kada je tvrdila da je razvila sposobnost da po "fizionomiji lica" zaključi da li je neko pristalica SNS-a.

"Razvila sam sposobnost da po fizionomiji lica mogu da zaključim da li je neko SNS-ovac. Isključen ton na televiziji, bacim pogled i znam da je njihov", pisala je tada Ana Mirković.

Foto: Printscreen/X

"Sama pozicija očiju govori", nadovezao se drugi blokader, na šta je ona dodala:

"Sve nekako - oblik glave, pozicija očiju, rumenilo, visina/nizina čela - sve".

Sramota je blaga reč!