"ONO ŠTO KOMPJUTERI ZABORAVE - VUČIĆ ZAPAMTI" Pogledajte DIRLJIV TRENUTAK - šta su predsednikovi saradnici rekli o njemu: Nikad se nije žalio! (VIDEO)
- Vučić je organizovao koktel za zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata i zaplesao sa saradnicama. Zaposleni su ga opisali kao posvećenog, marljivog i odanog Srbiji.
- Predsednik je poručio da mu je biti predsednik Srbije bila najveća čast i da je svakog dana davao sve od sebe da opravda poverenje i služi zemlji.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.
Vučić je i zaplesao sa damama sa kojima je sarađivao u Predsedništvu, a tom prilikom održao je i dirljiv govor. Tim povodom, zaposleni u Predsedništvu pojedinačno su rekli nekoliko reči o Vučiću.
Na pitanje po čemu bi voleo da ga saradnici iz Predsedništva pamte, Vučić je rekao:
- Po posvećenosti, marljivosti i ljubavi prema Srbiji.
A evo šta su o njemu rekli njegovi saradnici:
- Pamtićemo ga po tome što se nije žalio, što je uložio sav svoj trud, znanje, viziju, energiju, entuzijazam.
- Po svakodnevnoj borbi za mir, da svakom građaninu naše zemlje bude bolje i da imaju ekonomsku stabilnost i sigurnost.
- Ono što kompjuteri zaborave, on zapamti.
- Po trudu, po marljivosti, po ozbiljnosti, pristupu poslu, i isto tako svemu tome što je ugradio u moj karakter.
- Po mnogo rada, mnogo posla, ali uspešnog.
- Zaista je čast raditi sa predsednikom, od njega puno može da se nauči.
- Jedan od najboljih šefova koje sam imala, a u stvari možda i neću morati da ga pamtim, pošto će pobediti i biti i dalje tu.
Ispod pogledajte šta su sve o Vučiću rekli njegovi saradnici i kako će pamtiti vreme koje su zajedno s njim proveli radeći u timu.
"Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!", poručio je predsednik Vučić.
Kurir.rs