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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

Vučić je i zaplesao sa damama sa kojima je sarađivao u Predsedništvu, a tom prilikom održao je i dirljiv govor. Tim povodom, zaposleni u Predsedništvu pojedinačno su rekli nekoliko reči o Vučiću.

Na pitanje po čemu bi voleo da ga saradnici iz Predsedništva pamte, Vučić je rekao:

- Po posvećenosti, marljivosti i ljubavi prema Srbiji.

A evo šta su o njemu rekli njegovi saradnici:

- Pamtićemo ga po tome što se nije žalio, što je uložio sav svoj trud, znanje, viziju, energiju, entuzijazam.

- Po svakodnevnoj borbi za mir, da svakom građaninu naše zemlje bude bolje i da imaju ekonomsku stabilnost i sigurnost.

- Ono što kompjuteri zaborave, on zapamti.

- Po trudu, po marljivosti, po ozbiljnosti, pristupu poslu, i isto tako svemu tome što je ugradio u moj karakter.

- Po mnogo rada, mnogo posla, ali uspešnog.

- Zaista je čast raditi sa predsednikom, od njega puno može da se nauči.

- Jedan od najboljih šefova koje sam imala, a u stvari možda i neću morati da ga pamtim, pošto će pobediti i biti i dalje tu.

Ispod pogledajte šta su sve o Vučiću rekli njegovi saradnici i kako će pamtiti vreme koje su zajedno s njim proveli radeći u timu.

"Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!", poručio je predsednik Vučić.