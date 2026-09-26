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Radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.

Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski — što je CRTA odbila. 

Ponuđeni su termini za narednu nedelju — utorak 29. septembar u 21 čas i četvrtak 1. oktobar u 21 čas.

Namera RTS-a je da, kao javni medijski servis, u toku izborne kampanje otvori prostor za ozbiljnu i argumentovanu raspravu o ključnim pitanjima za građane Srbije, različitim političkim stavovima i programima, kao i o uslovima u kojima se izborni proces odvija, kako navodi javni servis Srbija. 

Podsećamo, CRTA je već odbila poziv, čini se da blokaderi ne smeju protiv Vučića ni u odnosu 3 prema 1, jer je RTS pre samo nekoliko dana prekinuo uključenje predsednika Vučića iz Njujorka, zbog čega se oglasio i sam SNS saopštenjem!

Kurir.rs/RTS

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