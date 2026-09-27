Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto šefa države.
Politika
BITI PREDSEDNIK SRBIJE ZA MENE JE BILA NAJVEĆA ČAST Vučić nije krio emocije uoči ostavke: Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, verno, odano služim Srbiji
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- Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči najave da večeras podnosi ostavku na mesto šefa države.
Na pitanje kako bi voleo da ga saradnici u Predsedništvu pamte, odgovorio je: Po posvećenosti, marljivosti i ljubavi prema Srbiji.
Kurir.rs
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