- Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči najave da večeras podnosi ostavku na mesto šefa države.