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- Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči najave da večeras podnosi ostavku na mesto šefa države. 

Na pitanje kako bi voleo da ga saradnici u Predsedništvu pamte, odgovorio je: Po posvećenosti, marljivosti i ljubavi prema Srbiji.

 Kurir.rs 

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