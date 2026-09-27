Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike.
Politika
PREDSEDNIK SRBIJE VEČERAS PODNOSI OSTAVKU: Vučić će i obrazložiti zašto odlazi sa mesta šefa države
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Predsednik Vučić je uoči puta u Njujork najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, najverovatnije oko 20 časova.
Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku.
Predsednik je juče, na oproštajnom koktelu koji je priredio za svoje saradnike u Predsedništvu, poručio sledeće:
"Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!".
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