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Predsednik Vučić je uoči puta u Njujork najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, najverovatnije oko 20 časova.

Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku.

 Predsednik je juče, na oproštajnom koktelu koji je priredio za svoje saradnike u Predsedništvu, poručio sledeće: 

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Aleksandar Vučić

 "Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!".

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