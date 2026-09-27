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Novinar i urednik N1 Petar Gajić gostovao je u studiju televizije Nova i dao niz iznenađujućih izjava i hvalio predsednika Aleksandra Vučića.

Gajić je najpre komentarisao pitanje voditelja o nedavnom susretu šefa naše države sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen na marginama samita u Ujedinjenim nacijama (UN).

Podsetimo, blokaderi i njima naklonjeni mediji danima su isticali kako je odlaganje posete Ursule Fon der Lajen u Beograd "šamar" Vučiću i njena poruka da sa njim ne želi razgovor, međutim, onda se susret dogodio nakon čega su svi zaćutali.

- Susret Vučića i Ursule u UN je poruka da on i dalje ima podršku. To je bio unapred dogovoren susret kao kompenzacija za izostanak posete Beogradu! Vučić je i dalje bitan faktor i ovo je poruka da je i dalje važan Evropskoj uniji - rekao je Gajić.

Međutim, on se nije zaustavio na ovome, već je ishvalio i kampanju predsednika Vučića, rekavši kako je ona odlična.

- Ona kampanja gde on ide sa svojom "škodom" kroz Srbiju jako lepo izgleda, jako je lepo snimljena, produkcijski je sjajno uređena - poručio je Gajić.

S druge strane, Gajić je govorio i o biciklističkoj kampanji blokadera, ističući da je to samo repriza ture do Strazbura.

- A nijedna repriza nije kao original - poručio je on.

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