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Lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković boravio je u Vasojevićima u Crnoj Gori i tom prilikom poslao poruke podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Iz Vasojevića vila kliče, ne daj Srbiju predsedniče! Ovo što se sada dešava u Srbiji, to se reflektuje na svakog Srbina, ma gde živeo. Vi kad vidite ko je protiv aktulne vlasti i Aleksandra Vučića, da su to ljudi koji smatraju da su građani Republike Srpske divljaci, ljudi koji smatraju da je general Ratko Mladić zločinac, da je Kosovo albansko, koji su za sankcije Rusiji. Sve što mogu da kažem, jeste samo da ponovim - iz Vasojevića vila kliče, ne daj Srbiju predsedniče - rekao je Dajković i dodao:

- Mi se borimo časno i pošteno, izgubili smo poslove, proganjaju nas, hapse nas zato što smo Srbi, zato što su nastavili istu politiku Mila Đukanovića, ali bogu hvala, nisu nas uplašili. Sve nas je više i više, širom Crne Gore, od primorja pa do mora srpstvo se braniti mora.

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Vladislav Dajković poslao poruke podrške predsedniku Vučiču Izvor: Kurir

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