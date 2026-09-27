- Iz Vasojevića vila kliče, ne daj Srbiju predsedniče! Ovo što se sada dešava u Srbiji, to se reflektuje na svakog Srbina, ma gde živeo. Vi kad vidite ko je protiv aktulne vlasti i Aleksandra Vučića, da su to ljudi koji smatraju da su građani Republike Srpske divljaci, ljudi koji smatraju da je general Ratko Mladić zločinac, da je Kosovo albansko, koji su za sankcije Rusiji. Sve što mogu da kažem, jeste samo da ponovim - iz Vasojevića vila kliče, ne daj Srbiju predsedniče - rekao je Dajković i dodao: