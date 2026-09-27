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Radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.

Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski - što je CRTA odbila.

To odbijanje organizacije CRTA, pod izgovorom da "nisu učesnici u izbornom procesu", komentarisali su Vladimir Đukanović i Milenko Jovanov.

- Ovo je komedija. Niko ne kapira zašto lažete, jer ste vi apsolutno učesnici izbornog procesa i krajnje ste navijački ostrašćeni. Vaš čovek je član RIK ispred lažne studentske liste u proširenom sastavu. Toliko o vašoj nezavisnosti. Nego, može vas 500 u svakoj emisiji na bilo kom programu da dođe protiv Vučića. Nemamo taj problem, jer uvek će vas pobeđivati. Kako on, tako i svako od nas. Problem je vaš jer ste ogoljeni i što bi svakako pretrpeli u bilo kakvom suleljavanju mišljenja katastrofu. Javnost bi videla kakvi ste manipulatori i koliko ste šuplji kao lavor - istakao je Đukanović.

Jovanov je sa druge strane podsetio na ulogu Bojana Pajtića u kadriranju studentske liste, o čemu je govorio i Milo Lompar.