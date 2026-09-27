"DRUG PAJTIĆ REKAO DA SE NE IDE U EMISIJE, I TO JE TO" Nižu se reakcije nakon odbijanja CRTE da učestvuje u debati na RTS - Niko ne kapira zašto lažete...
- RTS je pozvao Aleksandra Vučića i Iliju Srdanovića na debatu u okviru kampanje za vanredne parlamentarne izbore.
- Poziv je upućen i direktorki CRTA Vukosavi Crnjanski, ali je organizacija to odbila uz obrazloženje da nisu učesnici u izbornom procesu.
- Na odbijanje su reagovali Vladimir Đukanović i Milenko Jovanov, uz kritike na račun CRTA i tzv. studentske liste.
Radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na tzv. "studentskoj listi" Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore.
Osim Aleksandru Vučiću i Iliji Srdanoviću, poziv za učešće u emisiji RTS je uputio i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski - što je CRTA odbila.
To odbijanje organizacije CRTA, pod izgovorom da "nisu učesnici u izbornom procesu", komentarisali su Vladimir Đukanović i Milenko Jovanov.
- Ovo je komedija. Niko ne kapira zašto lažete, jer ste vi apsolutno učesnici izbornog procesa i krajnje ste navijački ostrašćeni. Vaš čovek je član RIK ispred lažne studentske liste u proširenom sastavu. Toliko o vašoj nezavisnosti. Nego, može vas 500 u svakoj emisiji na bilo kom programu da dođe protiv Vučića. Nemamo taj problem, jer uvek će vas pobeđivati. Kako on, tako i svako od nas. Problem je vaš jer ste ogoljeni i što bi svakako pretrpeli u bilo kakvom suleljavanju mišljenja katastrofu. Javnost bi videla kakvi ste manipulatori i koliko ste šuplji kao lavor - istakao je Đukanović.
Jovanov je sa druge strane podsetio na ulogu Bojana Pajtića u kadriranju studentske liste, o čemu je govorio i Milo Lompar.
- Drug Pajtić rekao da se ne ide u emisije i to je to. A i malo je dvoje protiv Aleksandra Vučića. Treba da ih je bar desetak. Ipak, najsmešniji je deo o neutralnoj ulozi CRTE. Toliko su neutralni da su poslali svog saradnika Davida Krstića da bude predstavnik Studentske liste u RIK-u. Da ne spominjem ostale izraze neutralnosti. A što se Slagalice tiče, možda da budu spomenuti u asocijacijama. Recimo, kolona A: Crta; kolona B: Srdanović; kolona V: Pajtić; kolona G: Studentska lista, a konačno rešenje: Kukavica. Prelako je, doduše...