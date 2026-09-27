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Objava ženomrsca Ilije Srdanovića, prvog na Studentskoj listi koji na najprizemniji način vređa voditeljku RTS, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je korisnik društvene mreže Iks tražio od sistema veštačke inteligencije "Grok" da oceni kakve bi političke posledice sličan javni istup mogao da ima u zapadnoevropskim zemljama.

Da podsetimo, reč je o komentaru koji je Srdanović 15. aprila 2025. ostavio na fotografiji televizijske novinarke: "Usta i č*ar zamenili uloge", čime je samo nastavljena kampanja mržnje prema ženama koju on preferira, budući da je nekoliko meseci, iste godine, pre toga verbalno maltretirao koleginicu u KC Vojvodina, Natašu Hajder, o čemu je Kurir ranije pisao.

Na pitanje jednog korisnika da li bi političar u Irskoj, Belgiji ili Švedskoj zbog takve objave praktično izvršio "političko samoubistvo", sistem veštačke inteligencije Grok je odgovorio potvrdno, ocenivši da bi stranka verovatno reagovala, mediji otvorili pitanje seksizma, a kandidat mogao biti suočen sa snažnim pritiskom da se povuče.

- U Irskoj, Belgiji ili Švedskoj takav vulgarni seksistički komentar na društvenim mrežama značio bi političko samoubistvo. Stranka bi ga odmah odbacila, mediji bi digli skandal, a on bi bio prinuđen da se povuče sa liste - odgovorio je "Grok".

Odgovor veštačke inteligencije na Srdanovićeve uvrede upućene ženama Foto: Printscreen X

U drugom odgovoru sistem veštačke inteligencije naveo je da bi vulgarni seksualizovani komentar neposredno pred izbore u tim zemljama mogao da preraste u veliki politički skandal i da ugrozi mesto kandidata na listi.

Odgovor veštačke inteligencije na Srdanovićeve uvrede upućene ženama Foto: Printscreen X