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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prima danas Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović, članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu održanom u Sofiji.

- Dragi treneri, dragi bokseri naši, i bokserke, ako se to tako kaže, hvala vam na veličanstvenom uspehu koji ste postigli, poručio je predsednik dodavši da je to i veliki uspeh Bokserskog saveza jer nam se boks bio gotovo ugasio.

1/28 Vidi galeriju Predsednik Vučić sa bokserima Srbije, osvajačima medalja na EP 2026 u Sofiji Foto: Marko Karović

"Četvrta smo nacija po uspešnosti: Prvi put smo ispred Ukrajine"

- Hvala vam na veličanstvenom uspehu koji ste postigli. Za ljude koji ne znaju, Srbija je na upravo održanom Evropskom prvenstvu u Sofiji osvojila 4 medalje, od toga 2 zlata, 1 srebro i 1 bronzu. I četvrta smo nacija po uspešnosti. Ispred nas su Rusi, Turci i Azerbejdžanci, rekao bih, ta istočna škola.

- Ono što je zanimljivo, po prvi put smo ispred Ukrajine; da je svetsko prvenstvo, bilo bi muka i sa Uzbekistanom i Kazahstanom, ali je jasno da se boks polako seli ka istoku. Naši momci i devojke su se fantastično borili, ja samo moram da kažem da je ovo ogroman uspeh i Bokserskog saveza, jer smo imali ništa od rezultata, ugasio nam se bio boks potpuno pre nekoliko godina kada su preuzeli funkcije, a sada sa svakog takmičenja donosimo veliki broj medalja, i nadam se samo da će biti onih koji će se plasirati kroz kvalifikacije i na Olimpijske igre. u Los Anđelesu i posle Los Anđelesa, i da ćemo ponovo moći da se radujemo i nekoj olimpijskoj medalji.

- Mnogo je teško osvajati danas svetske i olimpijske medalje. Hoću da se zahvalim i našim srpskim i ruskim i kubanskim trenerima; mi imamo, dakle, ovde i Kubanca i Ruse, imamo i Srbe, svi oni rade zajedno i doprineli su ogromnom uspehu. Posebno hoću da kažem veliko hvala za Saru Ćirković, koja je odbranila zlato, rekao bih, iz Beograda iz 2024. godine, i donela ga sada, 2026, iz Sofije.

- Da se zahvalim i Kristini, i Mileni, i Rastku. Ti, Rastko, za ovog Rusa da vežbaš, posebno da obratiš pažnju na drugu i treću rundu, kako je bilo, i da budeš fizički još spremniji, i da možeš da pobediš i tu borbu. Milena je imala peh, težak, meč u polufinalu sa, baš težak meč sa Engleskinjom, 3:2 odlukom sudija, nije prošla u finale te je osvojila bronzanu medalju, poručio je predsednik i dodao:

- Ali, svaka čast svima, beskrajno vam hvala, obradovali ste naš narod, i ja sam ponosan na svakog od vas. Hvala svim ljudima koji to podržavaju iz Telekoma, Arene, Alta banke...

- Mi ćemo neke stvari da rešavamo što se vašeg statusa tiče, i verujem da ćete imati svaku vrstu podrške države. Ja sam vam zahvalan, beskrajno srećan, i čestitam na tome što ste boks na velika vrata vratili u našu zemlju. Gledajte da se napravi još neki centar, da ne bude sve u Loznici. Sve nam bokseri dolaze iz Loznice, svi treneri, sve u Loznici, gledajte da se podigne još neki grad.

1/33 Vidi galeriju Predsednik Vučić sa bokserima Srbije, osvajačima medalja na EP 2026 u Sofiji Foto: screenshot Video Plus

- Imali smo nekada od Smederevske Palanke, Kragujevca, Smedereva, Prokuplja, Niša, gledajte da podižete te centre polako. Pazara, Valjeva, da ih podižete polako, i da vraćamo boks na velika vrata, zaključio je Vučić dodavši da zna da su umorni ali da će se jednog dana rado sećati ovakvih prijema kad se više ne budu bavili aktivnim sportom jer će im "značiti koliko toga su doneli svojoj zemlji".

Zahvalio se i Sari Ćirković koja je odbranila zlato.

- Svaka čast svima, beskrajno vam hvala, obradovali ste naš narod, dodao je predsednik i potom se okrenuo Kristini Kuluhovoj i s osmehom joj rekao da mora i da dođe da živi u Srbiji stalno a ne samo da se bori pod srpskom trobojkom na šta se ona nasmejala i rekla da hoće.

Bokserske rukavice na poklon

Predsednik Vučić je na poklon od bokserske reprezentacije dobio i rukavice na poklon.

Foto: screenshot Video Plus

A potom je isečena i torta u bojama srpske trobojke posle čega je druženje nastavljeno na koktelu priređenom u čast bokserskih šampiona.

Foto: Marko Karović

Obraćanje zlatne Sare Ćirković

- Pre svega, želim da čestitam celom svom timu, svim devojkama i momcima što su predstavljali dostojno Srbiju na ovom Evropskom prvenstvu, svim trenerima iz tima, porodicama i svima koji su doprineli ovom uspehu.

- Hvala državi Srbiji, hvala predsedniku Aleksandru Vučiću na podršci, hvala mom Srpskom bokserskom savezu i njegovom predsedniku Nenadu Borovčaninu što su uvek stali uz mene.

Foto: screenshot Video Plus

- Hvala mom treneru Mirku Ždralu, jer bez njega ne bih uspela da ostvarim ni ovaj rezultat, a ni prethodne rezultate. Hvala trenerima iz tima na posvećenosti, odricanju i radu. Ponosno predstavljam Srbiju i delim ovu medalju sa celim timom i svim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj koji su bili uz mene, rekla je zlatna Sara.

Prijem je održan u 11 časova, u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.