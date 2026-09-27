JOŠ JEDNOM POTVRĐEN PLAN STUDENTSKE LISTE: Srbima iz Republike Srpske odmah bi oduzeli imovinu u Srbiji, državljanstvo i zabranili im da kroče u zemlju! (FOTO)
- Blokader na Iksu poručio je da bi rukovodstvu Republike Srpske konfiskovao imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo.
- Ponovni udar na Srbe iz Republike Srpske i pozivanje na zabranu ulaska u zemlju.
Skandalozne namere i stavovi blokadera usmereni protiv srpskog naroda sa druge strane Drine još jednom su isplivali u javnost. Poruke koje dolaze iz njihovih krugova otvoreno pokazuju pravac njihove politike - udar na Srbe iz Republike Srpske, uz pozive na oduzimanje imovine u Srbiji, ukidanje državljanstva i zabranu ulaska u zemlju!
Naime, jedan od blokadera i korisnika društvene mreže Iks, komentarisao je vest koja ukazuje na to da je premijer Republike Srpske izjavio da "studenti iz Srbije mogu u Banjaluku samo iz dozvolu policije", apropo njihove kampanje obilaska građana RS, koja je sada već prekinuta.
- Bukvalno bih celom rukovodstvu Republike Srpske odmah 26. oktobra konfiskovao celokupnu imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo. Ne samo zbog ovoga, nego zbog saučesništva u izbornim prevarama OKG SNS tokom dugog niza godina.
Podsetimo, nakon što je doživela potpuni neuspeh tokom pokušaja da svoju političku kampanju proširi preko Drine, Studentska lista je otkazala skup koji je za 25.09. bio zakazan u Banjaluci, a zatim saopštila da praktično otakazuje sve predizborne aktivnosti u Republici Srpskoj.
Kurir Politika