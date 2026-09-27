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Skandalozne namere i stavovi blokadera usmereni protiv srpskog naroda sa druge strane Drine još jednom su isplivali u javnost. Poruke koje dolaze iz njihovih krugova otvoreno pokazuju pravac njihove politike - udar na Srbe iz Republike Srpske, uz pozive na oduzimanje imovine u Srbiji, ukidanje državljanstva i zabranu ulaska u zemlju!

Naime, jedan od blokadera i korisnika društvene mreže Iks, komentarisao je vest koja ukazuje na to da je premijer Republike Srpske izjavio da "studenti iz Srbije mogu u Banjaluku samo iz dozvolu policije", apropo njihove kampanje obilaska građana RS, koja je sada već prekinuta.

- Bukvalno bih celom rukovodstvu Republike Srpske odmah 26. oktobra konfiskovao celokupnu imovinu u Srbiji i oduzeo državljanstvo. Ne samo zbog ovoga, nego zbog saučesništva u izbornim prevarama OKG SNS tokom dugog niza godina.

Blokader bi da celom rukovodstvu RS konfiskuje imovinu u Srbiji i oduzme državljanstvo Foto: Printscreen X

Podsetimo, nakon što je doživela potpuni neuspeh tokom pokušaja da svoju političku kampanju proširi preko Drine, Studentska lista je otkazala skup koji je za 25.09. bio zakazan u Banjaluci, a zatim saopštila da praktično otakazuje sve predizborne aktivnosti u Republici Srpskoj.