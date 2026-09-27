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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas na RTS u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

Na pitanje šta je radio jutros, kaže da je prerano ustao.

- Obično ustajem oko 5, ali jutros sam ustao pre 4. Spremao se, radio, gledao jutarnje programe, bio još malo na poslu da spakujem ono što nisam spakovao. I primio naše fenomenalne boksere. Sada sam kod vas, posle toga imam druge pripreme, još radim na pripremama za pomilovanje i aboliciju. Mislim da ljudi koji su učestvovali u svemu onome prethodnih godinu dana da im dam aboliciju, sa obe strane. Mislim da će to doprineti mirnijem životu svih - rekao je on.

Foto: Screenshot RTS

Ponosan sam na rezultate, to ne može niko da nam oduzme, naglasio je predsednik, i pobrojao sve uspehe - od Ekspo izložbe, puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, zdravstvenih objekata...

- I opet, sam sam svestan da bez obzira na taj ponos i činjenicu da sam obavljao svakako ne najlakši, ali najčasniji i najlepši posao na svetu, znam i da sam grešio, i da nije prošlo dana da nisam neku grešku napravio. Samo sam običan čovek, i nadam se da nije bilo mnogo strateških odluka u kojima smo grešili. Ali u svakodnevnom donošenju odluka, naravno da je bilo grešaka - kazao je Vučić.

Dodaje da je čak i danas duže bio u opoziciji, nego na vlasti, i kaže da se nada da je danas zreliji i pametniji.

- Bar to, ne mogu da budem mlađi, ali verujem da je iskustvo koje sam stekao jedan od resursa naše zemlje. Prosto, meni je za sve ove godine bilo veoma važno da sačuvamo mir i stabilnost, i zato mi je teško palo što nisam morao da reagujem odmah... Čujem da su Kurti i njegovi specijalci hapsili ponovo Srbe, njih devetoro, za lažne ratne zločine, i sve će to svet da prećuti. To je najperfidniji metod etničkog čišćenja. Angažovani smo oko advokata, u kontaktu smo sa porodicama... Ali kada živite taj život, od toga da brinete da li će padati kiša zbog kukuruza, do toga zašto su odbojkašice izgubile, to je taj život. Uvek sam se trudio da postavim sebe ispred drugih, i verovao da je to važno, da lider stane ispred ljudi i predvodi, i to je bilo u redu. Jedini mi je bio problem što nisam uspeo da zaštitim majku, oca i decu - rekao je predsednik.

Foto: Screenshot RTS

Dodaje da je vođena protiv njega strašna kampanja dehumanizacije, kakva nikada nije vođena protiv bilo kakvog lidera.

- Hoću da mlađi nauče, da ne rade to nikada protiv bilo koga. Najduže je trajala laž oko zvučnog topa, i baš ih briga što su slagali. Čak i da su govorili istinu, pa da kažu da li policija ima pravo ili nema. Nije bilo upotrebe, lagali su. Onda su krenuli sa pričom da je Vučić pucao u svoj narod. Svaka stvar je Vučić je pucao. Imate i slučaj Jovanjice, gde su i Aleksić i gospođa Zorić priznali da nema ništa od Vučića... Onda je ista priča bila sa dečakom iz Valjeva. Ko ga je ubio? Pa Vučić. To što dečak ne postoji, koga briga - rekao je Vučić.

Kaže da je bilo bezbroj problema i kriza, i dodaje da mu je juče bilo žao kada je napustio koktel organizovan za zaposlene.

- Ja mogu da budem setan, ali neki su plakali. Nema razloga za plakanje. Uradili smo velike stvari, nikada u Srbiji, uz sve probleme koje znam, uz milion muka, i znam koliko ljudi teško živi. Do pola miliona. Ali nikada se u Srbiji nije živelo bolje, nisu bile veće plate i penzije. Pošto se mnogi stide, i na RTS i svuda, vi mi recite, kada su bile u Srbiji veće plate i penzije. U kom istorijskom periodu ove zemlje - zapitao je on.

Foto: Screenshot RTS

Dodaje da i oni koji misle da je bilo bolje u SFRJ to gledaju kroz prizmu nostalgije.

- Sačuvali smo mir, infrastruktura je napredovala... Ali ja recimo nisam zadovoljan onime kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Ogroman je novac uložen, u ljude, u tehniku, i opet vidim da ljudi sa pravom nisu zadovoljni. Izlazili smo i u susret sa inovativnim lekovima, sa svime. I da kažem da se ovde ljudi najmanje leče SMS porukama. Recimo u odnosu na Dansku, Švedsku, mnogo bogatije zemlje - naglasio je predsednik.

Na pitanje da li je moguće ujedinjenje privatnog i državnog zdravstvenog osiguranja, Vučić ističe da postoje mnogi lekari koji ne žele da se to uradi, zato što rade i u državnom i privatnom sektoru.

- Nama lekari nisu odlazili iz zemlje, u odnosu na medicinske sestre. Iz prostog razloga što su imali bolja primanja nego drugi. Dakle, nemamo problem da saslušamo sve predloge, i od opozicije. Bezbroj puta sam nudio dijalog, ali nikada ga nisu želeli. Da se vratim, mi smo ekonomiju i infrastrukturu podigli, ali gde nisam zadovoljan, tu mora cela država da se bavi time, to je energetika. To je budućnost. I nisam zadovoljan disciplinom, brigom o ljudima. Ako neki ministri rade 2-3 sata dnevno, onda tu imate ozbiljan problem. A ne možete ih menjati na svaka dva dana, to je onda neozbiljna država - naglasio je on.

Kaže da je Pedro Sančez objavio u Njujorku da mladi ljudi provode šest sati sa telefonom, u telefonu i na telefonu.

- Dakle šest sati najproduktivnijeg vremena vi živite u virtuelnom svetu, i minimalno doprinosite napretku svoje zajednice. Danas je kod nas digitalna lenjost na vrlo visokom nivou, u svim državnim strukturama, i to će morati da se menja u budućnosti. Svi govore o tome kako u školama treba uzimati deci mobilne telefone, a ja namerno nisam hteo to da pominjem pre izbora. Ali posle izbora ćemo morati. Ali o tome razmišljam i za državne strukture - kazao je predsednik.

Na pitanje da li prihvata poziv RTS na duel, on kaže da prihvata debatu sa Srdanovićem. Apostolovski je potom pročitao saopštenje studenata u blokadi, u kom piše da Srdanović nije nosilac liste.

- Što se tiče naše liste, da objasnim, ja sam i nosilac i prvi na listi. Onda je neko na RTS napravio grešku, i oni su se uhvatili tehničkih stvari, umesto suštinskih. Suština u njihovom saopštenju je da oni neće da idu na duel. Ja ne znam koje ste teme spremili za danas, niti sam ikada pitao, nikada to ne radim - rekao je on.

Foto: Screenshot RTS

Podseća da je nudio dijalog više stotina puta, i kaže da blokaderi danas ne mogu da izađu na debatu, zato što će u svakoj da izgube.

- To su sve stara lica, niko tu novi nema, sve ljudi koji nisu imali uspeha ili su bili veoma loši u obavljanju svog posla. Ne mogu da pobede ni u jednom duelu ili debati, zato što se nikada nisu ozbiljno bavili tim poslom. I zato što je izgledalo lako da gađaju tv ispred sebe, ali je drugačije kada neko uzvraća u studiju. I najvažnije, ne možete da imate argumentaciju i da pobeđujete argumentacijom protiv Beograda na vodi, autoputa Niš-Dimitrovgrad... - kazao je Vučić.

Na pitanje za šta koristi godišnji odmor, Vučić dodaje da ovog leta nije uzeo slobodan dan.

- Godišnji odmor u ovih 15 godina, možda sam ukupno bio 10 dana. 10-12 dana, da ne preteram. Ukupno za 15 godina. Ja uživam u tome da radim, u svakom danu vi imate dovoljno prostora za sve aktivnosti. Meni je ovo leto bilo dovoljan pokazatelj za ljude koji su morali da ostanu da rade i da se bore. Dakle, nije pitanje rezultata, zato oni u debate ne smeju. Ja sam ponudio da dođe njih četvoro-petoro. Sada ste ponudili da bude najmanje 2-1 za njih. Znate da je i CRTA učesnik izbornog procesa, više nego Srdanović! I to svi u ovoj zemlji znaju. Dakle zvanično prihvatam da budem protiv njih dvoje, imaju oni, zato što znaju da ću ih pobediti oboje zajedno - naglasio je predsednik.

On kaže da je njegova najveća greška izbor mnogih ljudi, što je kočilo napredak.

- Da se vratim na ovo leto, kada sam video koliko su išli, Atina, Sicilija, Španija... Sada sam rekao i radniku vašeg obezbeđenja, njemu je zazvonio telefon usred razgovora, on priča... I zamolio sam ga ili da se javi i da ne ometa dalje, meni nikada ne zvoni telefon. Dakle, ako ja dobijem izveštaj koliko ministri provedu vremena u zgradi vlade, osećam se veoma loše. Za mene će biti najvažnije, ako dobijem poverenje naroda, da smanjim broj ministarstava na 12 - rekao je on.

Dodaje da se, kada je bio premijer, četiri sata duže radilo u Vladi nego sada.

Foto: Screenshot RTS

- A imate divnog premijera, Đura Macuta, sjajnog i posvećenog čoveka. Jedan divan čovek, obrazovan i pametan, ali potrebna je čvrsta ruka. Neće niko, prođe tri meseca, četvrti mesec, svako ima svoja "pametnija" posla. Važno mi je da kažem da smo mi ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana. Ispred nas je bila Crna Gora sa 50 odsto višim primanjima. Tačno 50 odsto. Bila je BiH za 20 odsto ispred nas. Mi danas ulazimo u višu ligu. Takmičimo se sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom. I to je naš cilj, da održimo korak sa njima, a u nečemu i da ih preteknemo - dodaje predsednik.

Kaže da nije grešio samo oko ljudi, i pomenuo je Briselski sporazum.

- Potpisao je Ivica Dačić, ali nemam problem sa time, potpisao bih i ja. Kao što nisam hteo da potpišem ono gde je pisalo nezavisno Kosovo. Aboliran Dačić, ja sam kriv. Ljudi to ne razumeju. Imali ste tada strašno jaku Merkelovu, strašno jak Zapad, prosto ne postoji konkurenciju, apsolutna dominacija, pokazuju bahatost na svakom mestu. A morate da preživite, da podignete Srbiju. Ne možete to da uradite bez investicija - podsetio je on.

Dodaje da smo tada bili u defakto bankrotu.

- Taj dan po preuzimanju funkcije Dinkić je morao da se zaduži da se isplate plate i penzije. A mi danas imamo 5 milijardi evra na računu. To što ostaje nekom drugom ostaje stotinu puta više nego nama što je ostalo. Mi danas, iako imamo manje ljudi, imamo mnogo veći broj zaposlenih. Mi sada ulazimo u višu ligu, potreban nam je rad i inovacije, ali i energija da se borimo, zato što se sada sve ubrzava - kazao je predsednik.

Kaže da je na samitu u Parizu sedeo pored njega čovek iz jedne velike firme koja se bavi satelitima.

- I ja ga pitam da li je ovo trka sa Kinom, a on kaže apsolutno. Ja sam pitao ko je ispred, a on kaže da je mala razlika, i da misle da su šest meseci ispred. A ja pitam za Evropu, on kaže osam godina iza nas. Dakle, u ovim vremenima, strašno je važno da ne izgubimo vreme, da nam se ne dogode loše procene - dodaje Vučić.

O blokadama, predsednik je rekao da su se mnogi uspaničili, i da je zato dolazilo do sukoba na ulicama.

- Sećate se one devojke, ja sam njoj spasao život, delimično, da može da živi barem. Ona nikada ni dosije nije imala, uspanilčilo se dete, oni joj skaču po automobilu! Ja nemam problem da kažem izvinite, ali ne razumem šta je smisao blokada, sem zaustavljanja Srbije. A Srbija ne sme da bude zaustavljena. Ako sam pogrešio, i ako je to izgledalo arogantno, nije mi problem da kažem. Ima ljudi da leže u zatvoru po godinu, dve, a ne znate ni zbog čega leže - naglasio je on.

Foto: Screenshot RTS

Na pitanje o tome da li se politički protivnici smeju nazivati ustašama i teroristima, on odgovara odrično.

- Ali bilo je najava akcija protiv TE Kostolac... Šta je to nego teroristički akt. Evo izvinjavam se za svako slovo i reč koje su naši ljudi izgovorili. Ali nije fer to da se govori, nisu naši ljudi napadali prostorije, ili tukli ljude po ulicama. I ono u Novom Sadu, to se desilo kada su nam napali prostorije, pa su izašli ljudi i potukli se sa njima. Makron mi je rekao da je ovo nemoguće preživeti. A ja sam rekao: Neverovatno je da svi ćutite, svi u Evropi... Evo i ovi iz Kancelarije za EU kažu da nema dovoljno prostora za ove ili one. Pa kako da ima kada nema debata. Da se vratim, Makron me pita kakve se to prostorije uništavaju u Srbiji. A ja mu kažem da su uništavane samo naše, ničije druge. Vi razumete da ljudi ne znaju da su oni uništavali i palili prostorije, zamalo pobili one ljude u Valjevu - rekao je on.

Dodaje da je Si Đinping spasao Smederevo, i kaže da mu ništa ne padne tako teško nego kada mu neko zviždi u Smederevu ili Nišu.

Na pitanje koji je najvažniji dokument koji je potpisao, predsednik ističe da je znao šta će sve da izazove kada je potpisao zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Taj papir, kada sam potpisao, znao sam šta će sve da izazove. To je razlog za provođenje obojene revolucije, barem 70 odsto. Dakle, neuvođenje sankcija Rusiji je bio jedan od glavnih razloga za provođenje obojene revolucije - rekao je Vučić.

Kaže da je sa Putinom pričao o svemu, od situacije u Ukrajini do regiona.

- Dugo se poznajemo, imali smo 23 susreta. To je odnos poštovanja, ne moramo uvek da mislimo o svakoj temi isto, ali poštovanje i razumevanje, da Srbija i Rusija moraju da grade odnose. Sećam se, negde tamo 2015. ili 2016. godine, bio sam premijer, pa me je pozvao. I on je Putin tiho govorio jedno 40 minuta, valjda kada je ljut tiho govori. I shvatim ja posle 20 minuta da on navodi priču da Srbija ulazi u NATO. Neko od špijuna mu je to rekao odavde, da ja vodim u NATO. I kaže posle 40 minuta da se ja obratim, a ja kažem: "Mogao si i posle 3 minuta da mi daš reč, nećemo u NATO, nije to moja politika. Bezveze je informacija". I on me pita da li sam ozbiljan, odgovorio sam potvrdno, i onda smo otišli u drugu prostoriju - naglasio je on.

Ističe da i Kris Landau i Majk Nidam, ključni ljudi američke administracije, odlično razumeju naš odnos i mišljenje prema Klintonovoj administraciji.

Poseća da su mir i stabilnost ključni, i da je obećanje da nećemo ulaziti u sukobe sa velikim silama ispunjeno.

Foto: Screenshot RTS

- I izgradnja pozicije u svetu gde nećemo gaziti tradicionalna prijateljstva, samo zbog toga šta se menja u svetu. Ja sam jutros dobio poruku jednog starog druga, jednom godišnje razmenimo poruke. I on je samo napisao: Hvala. Hvala što nisi dozvolio da nas ponižavaju. Srećan sam ni što nisam nikoga isporučivao Hagu, nisam dozvolio nijednog Srbina da isporuče. Takođe sam veoma ponosan na činjenicu da smo zadržali prijateljske odnose sa onima sa kojima niko više nema prijateljske odnose. Da imamo odlične odnose i sa arapskim zemljama, i sa Izraelom, i da izgradimo sjajne odnose sa Kinom, beskrajno sam zadovoljan Si Đinpingu - kazao je on.

Na pitanje škoda ili kamionče, kaže da vozi škodu, a da će se sa kamiončeta obraćati ljudima.

- 2016. godine sam slušao, kada smo u jeku fiskalne konsolidacije, i Ljušić nam je u Madlenijanumu rekao da imamo primer Miloševića i Tadića, i da ne treba da idemo na prevremene izbore. Rekao sam da poštujem obojicu, ali da ja nisam ni Milošević ni Tadić. U tome je problem, što ste tražili primere u prošlosti, a stvari nisu takve. Problem mojih političkih protivnika je što ovo nije 1996. godina, ovo nije ni vreme Miloševića ni Tadića. Ja sam veoma posvećen i oprezan čovek. Nisam vam slučajno rekao da nijedan dan nisam otišao na more. Radili smo vredno, menjali smo brojeve svojim radom. A i ako izgubimo, ja ću rezultat da priznam - naglasio je Vučić.

Kaže da se ne brine zbog dečijih priča o zauzimanju zgrada posle izbora.

- Brine me što sam, dobili smo prve informacije, da će neki spolja da rade, sa određenima iz državnog aparata koji bi trebalo da naprave neki skandal. Da li da pucaju u vazduh, pa da izazovu nemire. Govorim o izbornoj noći. Ali naše službe će da urade svoj posao - rekao je on, i dodaje da je pri kraju pisanja udžbenika o obojenoj revoluciji.

Istakao je da je samo glas za listu Ujedinjena Srbija glas koji će završiti u tom košu.

- To će značiti da nastavljamo sa menjanjem naše zemlje, i vođenjem uspešne politike. Dakle, verno, časno i pošteno sam služio otadžbini, radio sam najčasniji posao na svetu. Biti ubedljivo izabran u prvom krugu, sa 40 indeksnih poena razlike u odnosu na drugoplasiranog, nije i neće se ponoviti. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10, 20 ili 30 godina procenjuju. Ali ako analizirate rezultate i kako ljudi žive, muka kroz koje smo prošli, od poplava, pandemije, ratova u svetu - kazao je Vučić.

Kaže da je fokusiran na parlamentarne izbore, i da ovo jesu odsudni izbori.

Foto: Screenshot RTS

- Da li će kominterna da nam donosi odluke, i neki plenumi. Mislim da ljudi itekako dobro osećaju i razumeju. Po prvi put ne glasaju oni samo protiv mene, već ima dosta ljudi koji hoće da glasaju protiv njih. I glas za Ujedinjenu Srbiju je glas za one koji se protive pol-potovskih metoda. Želim da izbegnemo sve opasnosti - rekao je on.

Podsetio je na reči Šimona Peresa, koji mu je rekao da mora non stop da uči.

Dodaje i da je razgovarao sa Viktorom Orbanom, i da su analizirali gubitak na izborima.

- Mi smo radili neka istraživanja za Mađarsku, i rekao sam mu šta mislim, godinu dana pre izbora. Ja sam mu rekao šta mislim, on mi je posle izbora rekao da sam bio u pravu. Suviše sam ja ozbiljan i posvećen da bi stvari prepustio slučaju. Sačuvali smo mir i stabilnost, nikada nismo bili izloženi sankcijama. Držimo svoj ugled i tradicionalne zemlje, malo koja zemlja to ume i može. Vratili smo kulturu sećanja, i čuvamo sećanje i na naše žrtve. Nikada se nismo ismevali tuđim žrtvama, niti smo bilo šta umanjivali. Ali takođe prvi put obeležavamo i Oluju svake godine, i Košare, i proboj Solunskog fronta, do proboja Jasenovačkog logora, sve to što nije postojalo ranije - rekao je predsednik.

On ističe da smo za ovih godinu i po dana, uspeli da prođemo bez težih incidenata.

- Meni je namera, u toku sutrašnjeg dana saznaćete, da i ovu novosadsku grupu, moja je namera da i njih aboliram. O grupi Mile Pajić, što su spremali napade. I ovo će naići na žestoke napade svih mojih pristalica. Ovo je moja predsednička odluka - istakao je Vučić.

Kaže da nikada nije donosio odluke pod pritiskom ili iznerviran, i da je racionalan čovek.

- Jednom sam sa Miloševićem imao razgovor, tamo 2001. godine. Pitao sam ga, kao što se i Tomi Nikoliću i Tadiću i danas obraćam sa predsedniče, pitao sam: "Recite mi predsedniče, zašto niste prekinuli bombardovanje posle 5 ili 10 dana, a znali ste da ih ne vidimo?" Nisam dobio sasvim racionalan odgovor. On je rekao da nije hteo da potpiše kapitulaciju odmah. Pa onda da je čekao Ruse ili Kineze. Ja sam mu rekao da bih gledao da to ranije prekinem. On je rekao: "Možda bih i ja danas iz tog ugla to uradio, ali je lako biti general posle bitke". I u pravu je - kaže on.

Vučić ističe da ga je jedan sveštenik pitao kako je mogao da sedi pored jednog monstruma kao što je Zelenski.

Foto: Screenshot RTS

- Ja ga gledam, pa se mislim pored koliko sam ja ovakvih ili onakvih sedeo, i šta oni o nama misle. Ja ga pitam šta je Ukrajina uradila protiv nas. On kaže uradila je bratskoj Rusiji. Ja kažem da ja nisam predsednik Rusije, nego Srbije - otkrio je predsednik.

Dodaje da je imao podršku naroda kao malo koji predsednik, i da je zahvalan svima, i koji su podržavali i koji nisu podržavali.

- Ono što je najvažnije je da sve vreme imate ciljeve politike, ideju, i da se za to borite danonoćno. Da se borite bez straha. Ako mislite da je lako da se pojavite na samitu gde je 40 lidera, a svi su uveli sankcije Rusiji, i pojavi se Gzavije Betel i pita ko sam ja da jedini ne uvedem sankcije. Svi gledaju, i vi morate da ustanete i branite poziciju jedine crne ovce, među svim belim. I Putin mi je juče rekao da ima jedna stvar koju sam dobro uradio. "Tebe i tvoju zemlju gas košta 318 dolara po 1000 kubika, a ove druge košta 860" - otkrio je Vučić.