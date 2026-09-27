"NASTAVAK SRAMNE POLITIKE ETNIČKOG ČIŠĆENJA" Vučević najoštrije osudio hapšenje devetorice Srba: Na Krstovdan upali u domove dok su ljudi spavali!
- Miloš Vučević osudio je hapšenje devetorice Srba u Zubinom Potoku, koje je tzv. kosovska policija sprovela rano ujutru na Krstovdan zbog sumnje na ratni zločin.
- Poručio je da je reč o nastavku politike etničkog čišćenja i zastrašivanja Srba na Kosovu i Metohiji, uz tvrdnju da Priština želi da ih primora na odlazak.
Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević najoštrije je osudio hapšenje devetorice Srba iz Zubinog Potoka, koje je jutros rano tzv. kosovska policija privela zbog sumnje na ratni zločin.
- Najoštrije osuđujem najnoviji talas terora i brutalnog zastrašivanja koji Aljbin Kurti sprovodi nad srpskim narodom u Ibarskom Kolašinu. Jutrošnji upad naoružanih policijskih falangi u srpske kuće u Zubinom Potoku, i to na veliki praznik Krstovdan, predstavlja nastavak sramne politike etničkog čišćenja i otvorenog progona svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. Razbijanje vrata, upadi u domove dok ljudi spavaju i hapšenje devetorice Srba, među kojima su devedesetogodišnji starac i otac deteta sa smetnjama u razvoju, jasno pokazuju da Priština više i ne skriva svoje prave namere - naveo je Vučević na Iksu.
Prema njegovim rečlima, njihov cilj nije nikakvo sprovođenje zakona, već stvaranje atmosfere potpunog straha kako bi se preostali Srbi primorali da napuste Kosovo i Metohiju.
- Posebno je sramno što Kurti izmišljenim optužbama za navodne ratne zločine pokušava da vodi sopstvenu političku kampanju, skrene pažnju javnosti sa presuda vođama tzv. OVK i po svaku cenu stvori lažni balans. Reč je o ljudima koji više od dve decenije mirno žive u svojim selima i koji nikome nisu krivi, osim što su Srbi i što odbijaju da budu proterani. Srpska napredna stranka i država Srbija čvrsto stoje uz porodicu svakog uhapšenog domaćina. Obezbeđena je kompletna pravna i svaka druga pomoć. Poručujemo Prištini i međunarodnoj zajednici da niko neće uplašiti srpski narod i da nećemo nemi posmatrati sistematsku odmazdu i lov na Srbe na Kosovu i Metohiji - zaključio je Vučević.
Kurir Politika