Slušaj vest

Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević najoštrije je osudio hapšenje devetorice Srba iz Zubinog Potoka, koje je jutros rano tzv. kosovska policija privela zbog sumnje na ratni zločin.

- Najoštrije osuđujem najnoviji talas terora i brutalnog zastrašivanja koji Aljbin Kurti sprovodi nad srpskim narodom u Ibarskom Kolašinu. Jutrošnji upad naoružanih policijskih falangi u srpske kuće u Zubinom Potoku, i to na veliki praznik Krstovdan, predstavlja nastavak sramne politike etničkog čišćenja i otvorenog progona svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. Razbijanje vrata, upadi u domove dok ljudi spavaju i hapšenje devetorice Srba, među kojima su devedesetogodišnji starac i otac deteta sa smetnjama u razvoju, jasno pokazuju da Priština više i ne skriva svoje prave namere - naveo je Vučević na Iksu.

Prema njegovim rečlima, njihov cilj nije nikakvo sprovođenje zakona, već stvaranje atmosfere potpunog straha kako bi se preostali Srbi primorali da napuste Kosovo i Metohiju.

- Posebno je sramno što Kurti izmišljenim optužbama za navodne ratne zločine pokušava da vodi sopstvenu političku kampanju, skrene pažnju javnosti sa presuda vođama tzv. OVK i po svaku cenu stvori lažni balans. Reč je o ljudima koji više od dve decenije mirno žive u svojim selima i koji nikome nisu krivi, osim što su Srbi i što odbijaju da budu proterani. Srpska napredna stranka i država Srbija čvrsto stoje uz porodicu svakog uhapšenog domaćina. Obezbeđena je kompletna pravna i svaka druga pomoć. Poručujemo Prištini i međunarodnoj zajednici da niko neće uplašiti srpski narod i da nećemo nemi posmatrati sistematsku odmazdu i lov na Srbe na Kosovu i Metohiji - zaključio je Vučević.