Komunikacija će biti nastavljena i tokom izbornog procesa, poručili su iz tog odbora.
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VAŽAN SASTANAK OKO I ODIHR-A: U fokusu izborni proces, rad posmatrača i moguće nepravilnosti i incidenti
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Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO) održao je sa predstavnicima posmatračke misije ODIHR-a u Srbiji sastanak na kojem je razgovarano o praćenju izbornog procesa, radu posmatrača na terenu i razmeni informacija o eventualnim nepravilnostima i incidentima.
Za OKO je posebno značajno što je uspostavljen direktan kanal komunikacije sa ODIHR-om i što je naša posmatračka misija prepoznata kao relevantan sagovornik u praćenju izbornog procesa u Srbiji.
Komunikacija će biti nastavljena i tokom izbornog procesa, poručili su iz tog odbora.
Kurir Politika
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