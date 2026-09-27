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- Jedini mi je bio problem što nisam uspeo da zaštitim majku, oca i decu, progovorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poslednjeg dana na mestu šefa države uoči podnošenja ostavke, i o onome što mu je teško padalo svih ovih godina, posebno poslednjih sa strašnom kampanjom dehumanizacije koja je vođena protiv njega a u kojoj su najviše patili njegovi najbliži - roditelji, porodica i deca.

Gostujući u emisiji javnog servisa "Za stolom sa Apostolom", podsetio je i da je vođena protiv njega strašna kampanja dehumanizacije, kakva nikada nije vođena protiv bilo kakvog lidera.

- Hoću da mlađi nauče, da ne rade to nikada protiv bilo koga. Najduže je trajala laž oko zvučnog topa, i baš ih briga što su slagali. Čak i da su govorili istinu, pa da kažu da li policija ima pravo ili nema. Nije bilo upotrebe, lagali su. Onda su krenuli sa pričom da je Vučić pucao u svoj narod. Svaka stvar je Vučić je pucao. Imate i slučaj Jovanjice, gde su i Aleksić i gospođa Zorić priznali da nema ništa od Vučića... Onda je ista priča bila sa dečakom iz Valjeva. Ko ga je ubio? Pa Vučić. To što dečak ne postoji, koga briga - rekao je Vučić i dodao da mu je i pored bezbroj problema i kriza juče bilo žao kada je napustio koktel organizovan za zaposlene.

- Uvek sam se trudio da postavim sebe ispred drugih, i verovao da je to važno, da lider stane ispred ljudi i predvodi, i to je bilo u redu.

Veoma je, dodaje, i ponosan na rezultate koje "ne može niko da nam oduzme" - od Ekspa, puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, zdravstvenih objekata...

- I opet sam svestan da bez obzira na taj ponos i činjenicu da sam obavljao svakako ne najlakši, ali najčasniji i najlepši posao na svetu, znam i da sam grešio, i da nije prošlo dana da nisam neku grešku napravio. Samo sam običan čovek, i nadam se da nije bilo mnogo strateških odluka u kojima smo grešili. Ali u svakodnevnom donošenju odluka, naravno da je bilo grešaka - kazao je Vučić ispričavši prethodno da "obično ustaje oko 5", ali da je jutros ustao pre 4.

- Spremao se, radio, gledao jutarnje programe, bio još malo na poslu da spakujem ono što nisam spakovao. I primio naše fenomenalne boksere..., zajključio je predsednik.