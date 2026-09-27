Slušaj vest

Maske su pale i u Velikom Gradištu!

Dok se u javnosti lažno plasira priča o “masovnom narodnom buntu”, fotografije sa terena bezočno razotkrivaju svu bedu i jad stranačkih lešinara koji pokušavaju da se domognu ličnih fotelja!

Glavni akter ove komične predstave je Aleksandar Milovanović, zvani Saks, odbornik Demokratske stranke u SO Veliko Gradište, koji je svojevremeno bio i na listi Ðilasove koalicije “Srbija protiv nasilja”.

1/5 Vidi galeriju Propao skup Aleksandra Milovanovića Saksa u Velikom Gradištu Foto: Printscreen

Čovek koji već čitave dve decenije glumi “večitog revolucionara” još jednom je dokazao da svaku priču radi isključivo za sopstveni džep i politički status!

Saks je odlučio da “predvodi” blokaderske proteste, nadajući se da će preko tuđe grbače izvući još jedan jeftin politički poen.

Međutim, narod Velikog Gradišta poslao mu je više nego jasnu poruku!

Slika sa terena govori više od hiljadu reči

Slika sa terena govori više od hiljadu reči “masovni skup” i Saks-ova velika “revolucija” spali su na jedva tri prolaznika i par zabludelih aktivista! Ova jadna skupina više je ličila na pauzu ispred lokalne kafane nego na bilo kakav ozbiljan politički skup.

Nakon dve decenije jeftine demagogije, epilog verne žute perjanice je ponovo isti: nula rezultata i potpun prezir građana!

Narod u Velikom Gradištu odlično zna ko je Aleksandar Milovanović Saks i nije dopustio da ih čovek bez ijednog konkretnog uspeha ponovo prevari.

“Revolucionar” iz redova DS-a na kraju je ponovo ostao sam sa svojim neostvarenim ambicijama, kao tragična figura promašene politike kojoj je rok trajanja odavno istekao!