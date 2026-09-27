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Dok jedni u ovom činu vide strateški potez i želju da se legitimitet proveri na terenu u direktnom razgovoru sa građanima, drugi ocenjuju da je reč o dobro proračunatom političkom manevru. O tome šta ovaj odlazak donosi političkom životu, kako će izgledati prelazni period u institucijama i kakve poruke vladajuća koalicija šalje biračima, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su Jadranka Joksimović, članica Predsedništva SNS-a, reditelj Dragoslav Bokan i Vladimir Vuković, urednik u listu "Politika".

Vučić je život posvetio politici

Članica Predsedništva SNS-a Jadranka Joksimović istakla je da ostavka predstavlja čin visoke političke odgovornosti i polaganja računa građanima.

- U politici postoji mnogo okolnosti koje deluju neizbežno, ali suštinski ništa nije nužno ako su vam motivi ispravni. Aleksandar Vučić je čovek koji je život posvetio politici, što su građani već prepoznali. Državni poslovi su izuzetno zahtevni i nisu za svakoga. Poštujući osećaje i volju naroda, predsednik je podnošenjem ostavke povukao odgovoran politički potez, iako to nije bila formalna obaveza. On račune ne polaže samo sa pozicije predsednika, već i u ime cele Srpske napredne stranke, transparentno i jasno predstavljajući sve što je do sada urađeno - poručila je Joksimović.

05:05 Jadranka Joksimović: Vučić je život posvetio politici Izvor: Kurir televizija

Ona se osvrnula i na poziciju opozicije, naglasivši da se celokupan politički život i dalje vrti oko figure dosadašnjeg predsednika.

- Aleksandar Vučić je postao samoodređujući faktor, osoba prema kojoj se svi ostali na političkoj sceni upravljaju, što zapravo predstavlja intelektualni poraz opozicije. Oni ne kritikuju na osnovu konkretnih rezultata koje je postigao, oni se bave čaršijskom difamacijom i kafanskim procenjivanjem. Opozicija ima ozbiljan problem sa sopstvenim kapacitetom. Volela bih da je opozicija jača, jer bi i celo društvo tako bilo jače, ali tu im vladajuća stranka ne može pomoći. Za razliku od njihovih tvrdnji, Vučić obilazi sela i svaki deo Srbije kako bi lično čuo građane i pomogao im. Ovde se mešaju mnoge stvari, pa zato smatram da predstojeći izbori 2026. godine nisu samo obični izbori, već duboka analiza celog perioda i prelomnih godina od 1991, preko 1999, 2000, 2003. i 2008, pa sve do 2012. i današnjeg dana.

"Srbija se okreće ka rešavanju društvenih problema"

Reditelj Dragoslav Bokan ocenio je da Vučićev ulazak u političku borbu bez predsedničkog plašta iz osnova menja kalkulacije opozicije.

- Vučić za svoje političke protivnike predstavlja kamen i stenu realnosti. Onog trenutka kada se on pojavi, bajka prestaje - ili, slikovito rečeno, ’kočija se pretvara u bundevu’. Oni su dali dinar da uđu u kolo, a dva da izađu, jer su svesni da njihove šanse sa njegovim pojavljivanjem nestaju ili postaju minimalne. Bez njega bi im posao bio daleko lakši. Vučić je do sada vodio državu kroz mnoge izazove i uspeo da je dovede u stabilno i mirno stanje, što je bilo ključno državno pitanje. Od sada će svoju energiju posvetiti društvenom stanju, "lečenju" opšteg haosa nastalog pre godinu i po dana i društva koje je iznutra potkopavalo sistem vrednosti. Sledi posvećenost srpskom društvu, jer od toga zavise vaspitanje i ideali budućih generacija.

Bokan se posebno osvrnuo na ulogu Ane Brnabić u prelaznom periodu, ističući njene ključne osobine.

- Ana Brnabić ima jednu neverovatno zanimljivu osobinu koja je došla do izražaja i pre nego što je postala premijerka, a to je fanatična borbenost. Sve dok je neko prvi put nije nazvao vojnikom srpske države, čime je pogodio ne samo njenu vrlinu, već i samu suštinu njenog delovanja. Ona je pokazala pravu ratničku posvećenost, ali uz vrhunsko držanje, stav i ljubaznost. Predsednik je sve to prepoznao u njoj kada ju je postavio na tu funkciju. Što bi se reklo, ostajemo u čvrstim, gvozdenim rukama - a to je upravo ono što nam je u ovom trenutku neophodno - rekao je Dragoslav Bokan.

Dragoslav Bokan Foto: Kurir Televizija

Govoreći o dubljim društvenim reformama i potrebi za konsolidacijom ustanova, Bokan je naglasio značaj državnog kontinuiteta.

- Ono što nismo znali jeste to da su naše društvo i naši univerzitet u rukama državnih neprijatelja. Primera radi, pozorišta ne pripadaju glumcima, već državi, niti univerziteti pripadaju profesorima, dekanima i rektorima, već državi i vaspitnim idealima koji su identični i za državu i za univerzitet. Time će sada budući premijer Srbije Aleksandar Vučić imati priliku da se pozabavi, kao i svim ostalim gorućim društvenim pitanjima. Da bismo opstali, moramo uspostaviti potpunu harmoniju između društva i države.

"Zahvaljujući Vučiću, Srbija je sposobna da se odbrani"

Govoreći o ustavnim procedurama i političkim posledicama ove odluke, urednik "Politike" je podvukao da je povlačenje Aleksandra Vučića sa funkcije pošten odnos prema svim akterima na političkoj sceni.

Foto: Kurir TV

- Predsednik nije razrešen funkcije, već je sam podneo ostavku i time pokazao pošten i odgovoran odnos prema svim građanima Srbije - pre svega prema pristalicama SNS-a, ali i prema političkim rivalima. Što se tiče kampanje protiv njega, ona se bespoštedno vodi ne samo poslednjih dva meseca, već godinama unazad, i to kako u Srbiji, tako i u regionu. Dok u zemljama poput Rumunije i Mađarske nema "antivučićevske kampanje", to se ne može reći za pojedine države sa kojima smo nekada delili zajednički prostor i jezik. Nažalost, Sarajevo, Zagreb, pa čak i Podgorica, od njega konstantno prave glavnu metu - rekao je Vuković.

Zatim je naglasio da ustavni poredak garantuje potpunu stabilnost i kontinuitet vlasti.

- Ovom ostavkom on je pokazao da jedan čovek nije država, koliko god bio značajan - a nesumnjivo je reč o izuzetno važnoj istorijsko-političkoj figuri. U ovom slučaju Ustav je potpuno jasan: podnošenjem ostavke primenjuje se član 117, na koji se nadovezuje član 120, čime se sprečava bilo kakav institucionalni vakuum. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić preuzima njegove nadležnosti, a predsednički izbori moraju se održati u roku od 90 dana- rekao je Vuković.

Osvrćući se na spoljnopolitički kontekst i alternativu koja se nudi biračima, Vuković je ukazao na razliku u vođenju državnih poslova.

- Kada Srbija nije bila pod pritiscima?Razlika je u tome što je danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, sposobna da se odbrani. Nakon Generalne skupštine UN u Njujorku, Vučićev govor je prošao izuzetno zapaženo i citirali su ga vodeći svetski mediji. Sa druge strane, imamo ljude sa takozvane 'studentske liste' koji se kandiduju za najviše funkcije, pri čemu je Srdanović istakao da jeste prvi među jednakima, ali da to ne znači da bi bio i premijer. Postavlja se pitanje, da li to znači da bi sutra mogli da dovedu nekog stranca na čelo Vlade? Kako bi takvi ljudi uopšte vodili međunarodne odnose i spoljnu politiku? Nažalost, oni na ta pitanja sada ne žele da odgovore, ali se nadam da će to pomoći građanima da shvate kome treba da poklone poverenje na izborima - rekao je Vuković.

Politički duel može biti presudan

Za kraj, Jadranka Joksimović je skrenula pažnju na važnost političkih sučeljavanja i problem nejasne strukture u opozicionim redovima.

- Politički duel je uvek važan, a nekada može biti i presudan. U takvom sučeljavanju jasno se vide karakter učesnika, njihov stil komunikacije i način ponašanja. Kada je reč o toj tzv. studentskoj listi , ključno pitanje jeste, ko u njihovim redovima zapravo donosi odluke i gde zaista leži moć? Horizontalna difuznost u kojoj nemate jednog prepoznatljivog lidera otvara čitav niz pitanja: ko poseduje političku moć, ko ima intelektualnu prednost, ko kontroliše protok informacija i, na kraju, ko određuje ko je počinio 'izdaju' kada dođe do međusobnog vetiranja i blokada - poručila je Jadranka Joksimović.

Jadranka Joksimović, članica Predsedništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

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