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Član Predsedništva SNS- Vladimir Đukanović reagovao je na odbijanje poziva prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića na TV duel na RTS-u sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručivši da je time pokazano pravo lice i odsustvo svake hrabrosti!

- Koliko sam razumeo iz imbecilnog odgovora nedoraslog Ilije Srdanovića, odbio je duel na RTS sa Aleksandrom Vučićem. Prethodno je to učinila politička organizacija CRTA. Time su zapravo pokazali da nemaju hrabrosti u oči da pogledaju onog kog su najviše napadali, te da su prvorazredne kukavice bez ikakvog plana i programa. Tako će proći i na izborima. Kao bosi po trnju - naveo je Đukanović na Iksu.

Podsetimo, Radio-televizija Srbije (RTS) uputila je poziv nosiocu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Aleksandru Vučiću i prvom na Studentskoj listi Iliji Srdanoviću, kao i direktorki organizacije civilnog društva "CRTA" Vukosavi Crnjanski, za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore, a što su odbili.

Kurir Politika

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