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Novi talas najprizemnijih i najodvratnijih ženomrzačkih poruka iz blokaderskog tabora pokazuje da se kampanja mržnje prema ženama i političkim neistomišljenicima ne smiruje, već dobija sve vulgarnije oblike.

Posle poruka u kojima se ženama koje su označene kao "ćacike" preti silovanjem i najavljuje šta će im se raditi, na taj talas brutalnog vređanja nadovezao se i blokaderski advokat Čedomir Kokanović, zasipajući žene koje su javno stale u odbranu od pretnji najprizemnijim seksualnim uvredama i odvratnim ponižavanjima.

Foto: screenshot X

I to nije izolovan ispad, već nastavak obrasca koji je javnost već imala prilike da vidi. Još prošle godine Ilija Srdanović, danas prvi na Studentskoj listi, uputio je novinarki Vesni Radosavljević vulgarnu poruku, zbog čega je njegovo ponašanje ponovo otvoreno kao pitanje javnog odnosa tog političkog kruga prema ženama.

Osuda izostaje

Posebno je upadljiva i zabrinjavajuća činjenica da se od ovakvog rečnika i govora mržnje ne čuje jasan javni otklon onih koji danas nastupaju u ime Studentske liste, ocenjuju sagovornici Kurira. I zaista, žene sa te liste nisu se javno oglasile povodom novih uvreda svog političkog tabora, niti su se ogradile od vulgarnih napada na žene.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže za Kurir da ovo predstavlja ogoljeni govor mržnje i mizoginiju i da očekuje osudu svih, počev od Advokatske komore i onih koji pripadaju Kokanovićevoj političkoj opciji.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

- Zakon o zabrani diskriminacije jasno predviđa i političku pripadnost kao lično svojstvo, tako da ovo jeste i jedan akt diskriminacije koji neko čini prema celoj grupi ljudi sa kojom se politički ne slaže. Nažalost, taj govor je normalizovan i nažalost ne nailazi na osudu onih koji se politički slažu sa Kokanovićem, i samim tim šalje se poruka da je takav narativ prihvatljiv. Njega koriste i deca. Razgovarao sam nedavno sa kolegama koji rade u Vojvodini i čija deca, samim tim što im roditelji rade u opštini, dobijaju iste uvrede. Društvo stvarno mora dobro da razmisli i da se vrati u okvire, pre svega zakona, a potom i da se radi na tome da svaka politička opcija bude dozvoljena, da imate pravo da birate političku stranku, da žene imaju pravo da se bave politikom - naglašava Antonijević.

On napominje da ga takođe zabrinjava da takve uvrede žena u politici dolaze i od žena.

- Na to sam pre nekoliko dana i reagovao kada je bio napad na novinarku samo zbog toga što je napravila jedan kvalitetan intervju sa predsednikom na Radio Beogradu. To su sve stvari koje zabrinjavaju. Ako se neko bavi ljudskim pravima, ženskim pravima, zaista sebi ne sme dozvoliti da takve stvari izgovara. Mora na mnogo nivoa da se radi. Nadam se da ćemo imati saradnju i na drugim stranama, da niko ne sme da uživa u ovakvom proganjanju žena, sestri, majki... Ako se to normalizuje, dobićemo društvo koje ne ume da se izbori sa diskriminacijom. U ovom predizbornom periodu zaista niko ne sme biti ugrožen zbog svog političkog stava ili mišljenja, a naročito ne ranjive kategorije - upozorava Antonijević.

Nemoć i frustracija

Psiholog iz Centra za društvenu stabilnost Ljubica Bertović ocenjuje za Kurir da je omalovažavanje žena po svoj prilici politika koju nam tzv. studentska, odnosno blokaderska lista nudi.

Ljubica Bertović Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Od samog početka obojene revolucije i upliva antisrpskih struja u istu, pojačao se i intenzitet dehumanizacije pre svega Aleksandra Vučića kroz napade na njegovu porodicu, kao i kroz napade na druge visoke članove državnog rukovodstva i Srpske napredne stranke. I to možemo okarakterisati kao jedan vid slabosti protivnika da se argumentima i jasnim političkim programom suprostavi i nametne glasačima, građanima svoje ideje. Ono što je takođe sveprisutno od početka nasilnog rušenja državnog aparata jeste i podela na studente i pristalice studenata, kao neki vid božanskih savršenih bića, u odnosu na one druge, krezube, neobrazovane, proste ljude koji podržavaju vladajuću administraciju. Ove podele materijalizovane su i kroz jasna obeležja "ovih" i "onih", kako bi se jasno pak u društvu razlikovali studenti i ćaci. Podsetiću vas, ovo obeležavanje i razlikovanje jedan je od najjasnijih i najupečatljivijih primera fašizma i nacizma kroz '30 i '40 godine 20. veka - napominje Bertović.

Ona upozorava da su podele i mržnja koju širi tzv. studentski pokret poprimle ozbiljan i zabrinjavajući oblik mizoginije, a primera je bezbroj.

- Poslednji u nizu primera je sramna, bezočna i jeziva izjava Čedomira Kokanovića, koji je izneo javno niz uvreda na račun pre svega žena, a potom žena koje podržavaju političku ideologiju koja je u suprotnosti sa njegovom. Ovakve izjave nedopustive su u javnom prostoru i predstavljaju vid ozbiljnih frustracija, nemoći, ali i sociopatskih crta ličnosti osobe koja i stoji iza ovakvih izjava. Još je sramnije što nema osude od strane Kokanovićevih političkih istomišljenika. Sve ovo nas vodi ka pitanju da li je politički program Studentske liste popločan nasiljem, mržnjom, fašizmom, nacizmom, mizoginijom... Odgovor se svakako nameće sam kao i zaključak da vređajući nežniji pol i žene koje imaju sposobnost darovanja života i koje su stub naše države, autori tih istih uvreda, vređaju i sebe i svoje najmilije pripadnice ženskog pola, jer žena je žena, bez obzira na politički stav, funkciju, materijalni status ili opredeljenje koje zastupa - zaključuje Bertović.