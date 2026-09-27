- Makron mi je rekao da je ovo nemoguće preživeti. A ja sam rekao: Neverovatno je da svi ćutite, svi u Evropi..., otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući danas, poslednjeg dana na mestu šefa države uoči podnošenja ostavke, na javnom servisu u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

- Evo i ovi iz Kancelarije za EU kažu da nema dovoljno prostora za ove ili one. Pa kako da ima kada nema debata. Da se vratim, Makron me pita kakve se to prostorije uništavaju u Srbiji. A ja mu kažem da su uništavane samo naše, ničije druge. Vi razumete da ljudi ne znaju da su oni uništavali i palili prostorije, zamalo pobili one ljude u Valjevu - rekao je Vučić.