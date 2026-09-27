Slušaj vest

- Makron mi je rekao da je ovo nemoguće preživeti. A ja sam rekao: Neverovatno je da svi ćutite, svi u Evropi..., otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući danas, poslednjeg dana na mestu šefa države uoči podnošenja ostavke, na javnom servisu u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

On je tom prilikom otkrio i detalje razgovora sa francuskim predsednikom Makronom.

- Evo i ovi iz Kancelarije za EU kažu da nema dovoljno prostora za ove ili one. Pa kako da ima kada nema debata. Da se vratim, Makron me pita kakve se to prostorije uništavaju u Srbiji. A ja mu kažem da su uništavane samo naše, ničije druge. Vi razumete da ljudi ne znaju da su oni uništavali i palili prostorije, zamalo pobili one ljude u Valjevu - rekao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK SRBIJE DANAS NA CNN-U! Tačno u 16 časova veliki intervju Vučića kod Farida Zakarije
Screenshot 2026-09-27 142031.png
Politika"MOJ POSLEDNJI SUSRET SA MAKRONOM KAO PREDSEDNIK" Vučić: Samit o svemiru zvuči kao sa druge planete dok imamo bezbroj ovoplanetarnih problema, ali je vrlo važan
Aleksandar Vučić (4).png
PolitikaSVEČANI DOČEK U JELISEJSKOJ PALATI! Predsednik Vučić stigao kod Makrona: Prisustvuje večeri koju organizuje francuski predsednik sa svetskim liderima! (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaHRVATSKI MEDIJI ZAKUKALI ZBOG SRDAČNOG ZAGLJAJA SRPSKOG I FRANCUSKOG PREDSEDNIKA! "Evo, danas saznajemo da se Makron druži sa Vučićem..."
Vučić Makron.jpg
PolitikaVUČIĆ NA SVEČANOJ VEČERI KOD MAKRONA! Predsednik poslao moćnu poruku iz Francuske: "Pretvaraćemo pariske dogovore u nove prilike za naše ljude!" (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaSRDAČAN SUSRET VUČIĆA I MAKRONA U PARIZU "Svaki susret potvrđuje međusobno poštovanje i snažno partnerstvo Srbije i Francuske"
Vučić Makron.jpg
PolitikaSRDAČAN POZDRAV VUČIĆA S MAKRONOM I NA SAMITU! Predsednik Srbije prati program iz prvog reda (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-09-10 104907.png
PolitikaKAD IZMEĐU DVA SASTANKA NALETIŠ NA PRIJATELJA Vučić natrčao na Makrona u UN: Mnogo sastanaka, malo vremena, a neki od najboljih razgovora dogode se slučajno
vucic makron.png
PolitikaHOĆE LI SRDANOVIĆ SUTRA NA "IGNOR" DA STAVI URSULU, TRAMPA I MAKRONA?! Vučić "ima kredita" za razgovor sa svim svetskim liderima, OVOM JE SVET NA "MUTE"
vucic srdanovic.png