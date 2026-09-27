Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao podršku naroda do kraja svog predsedničkog mandata i zahvalio svim građanima navodeći da bez njih ništa ne bi uradio.

On je to rekao gostujući na RTS, a na pitanje da li je čovek na vlasti najusamljeniji na svetu.

- Ponekad. Ali ja sam imao podršku naroda, kao što je malo ko imao kroz svoj mandat, do kraja svog mandata i ništa bez ljudi u Srbiji ne bih uradio. Zahvalan sam svim mladim ljudima u zemlji, sredovečnim ljudima, bakama i dekama, svima koji su podržavali, i koji nisu podržavali, koji su svojom kritikom takođe nas popravljali i činili da budemo bolji. Ono što je najvažnije, to je da sve vreme imate ciljeve politike, ideju, i da se za to borite, da se za to borite danonoćno, da se za to borite bez straha - rekao je Vučić.

On je kao primer takve borbe naveo situaciju kada je bio na jednom samitu gde je bilo više od 40 lidera zemalja, koje su sve uvele sankcije Rusiji, a on je bio lider jedine zemlje koja nije.

- I vi morate da ustanete i da branite poziciju bukvalno jedine crne ovce među svim belim. Ali morate to da radite zato što je to interes vaše zemlje. I predsednik Putin je juče bio u pravu, on mi kaže 'ima jedna stvar koju si dobro uradio: tebe i tvoju zemlju gas košta 318 dolara po 1.000 kubnih metara, a ove druge košta 860. Za to si se ti izborio' - preneo je Vučić.

Predsednik je istakao da je sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom pričao o svemu, od situacije u Ukrajini do regiona.

- Dugo se poznajemo, imali smo 23 susreta. To je odnos poštovanja, ne moramo uvek da mislimo o svakoj temi isto, ali poštovanje i razumevanje, da Srbija i Rusija moraju da grade odnose. Sećam se, negde tamo 2015. ili 2016. godine, bio sam premijer, pa me je pozvao. I on je, Putin, tiho govorio jedno 40 minuta, valjda kada je ljut tiho govori. I shvatim ja posle 20 minuta da on navodi priču da Srbija ulazi u NATO. Neko od špijuna mu je to rekao odavde, da ja vodim u NATO. I kaže posle 40 minuta da se ja obratim, a ja kažem: "Mogao si i posle 3 minuta da mi daš reč, nećemo u NATO, nije to moja politika. Bezveze je informacija". I on me pita da li sam ozbiljan, odgovorio sam potvrdno, i onda smo otišli u drugu prostoriju - naglasio je on.